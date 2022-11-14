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Haberler Galeri Cruise gemisinde şüpheli bir şekilde okyanusa düşen Dilek Ertek nerede? Dilek Ertek’e neden ulaşılamıyor? |Dilek Ertek'in gıyabi cenaze namazı kılındı

Cruise gemisinde şüpheli bir şekilde okyanusa düşen Dilek Ertek nerede? Dilek Ertek’e neden ulaşılamıyor? |Dilek Ertek'in gıyabi cenaze namazı kılındı

Cruise gemisinde sevgilisiyle tatile çıkan 71 yaşındaki iş insanı Dilek Ertek 26 Ekim'de Tahiti yakınlarında okyanusa düşerek ortadan kaybolmuştu. Ertek'in 20 gündür bulunamaması üzerine Teşvikiye Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Öte yandan olay sırrını korurken, Ertek'e ulaşılmama sebebi ve gemi güvenliğine ilişkin merak edilen soruları Prof. Dr. Serdar Kum ve Öğr. Gör. Volkan Fidan cevapladı. Dilek Ertek neden bulunamadı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.11.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 15:32
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Cruise gemisinde şüpheli bir şekilde okyanusa düşen Dilek Ertek nerede? Dilek Ertek’e neden ulaşılamıyor?

Dünyaca ünlü mücevher markasının 71 yaşındaki Türkiye temsilcisi Dilek Ertek, İsviçreli sevgilisi Artur Fuchsberger ve arkadaşları ile doğum gününü kutlamak için tatile gittiği Tahiti'de, 26 Ekim'de 'Norwegian Spirit' isimli cruise gemisinin balkonundan Pasifik Okyanusu'na düştü.

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Cruise gemisinde şüpheli bir şekilde okyanusa düşen Dilek Ertek nerede? Dilek Ertek’e neden ulaşılamıyor?

21 GÜNDÜR BİR İZİNE RASTLANMADI

Tüm aramalara rağmen iş insana 21 gündür ulaşılabilmiş değil. Cinayet ihtimalinin de soruşturulduğu olayda Ertek'in gemiden düştüğü tam 20 saat sonra fark edilebilmişti. Bu da gemilerde yaşanabilecek kazalar ve alınması gereken tedbirleri tekrar gündeme getirdi.

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Cruise gemisinde şüpheli bir şekilde okyanusa düşen Dilek Ertek nerede? Dilek Ertek’e neden ulaşılamıyor?

Bir kişinin gemiden düştüğü eğer kısa bir zaman içerisinde fark edilirse GPS sistemleri sayesinde yeri tespit edilebiliyor. Ancak Dilek Ertek'in başına gelen kazanın saatler sonra fark edilmesi, bulunmasının önündeki en büyük engel oldu. Ertek'in okyanusa düştüğü gemi GPS sistemleriyle kaydettiği yolu geri gitmek yerine çoktan kıyıya ulaşmıştı. Arama ekipleri ancak bu süre sonunda durumdan haberdar olup harekete geçebildi.

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Cruise gemisinde şüpheli bir şekilde okyanusa düşen Dilek Ertek nerede? Dilek Ertek’e neden ulaşılamıyor?

"20 SAAT SONRA FARK EDİLDİ"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Kum, kazanın uzun süre sonra fark edilmesi ve geminin geri dönmek yerine kıyıya gitmesi hakkında şunları söyledi:

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Cruise gemisinde şüpheli bir şekilde okyanusa düşen Dilek Ertek nerede? Dilek Ertek’e neden ulaşılamıyor?

"Okuduğumuz haberlerden olayın 20 saat sonra fark edildiğini görüyoruz. 20 saat çok ciddi bir süre. Geminin geriye dönmesi epey zaman alacaktı. Bu nedenle kaptan ilgili liman otoritelerine arama kurtarma faaliyeti başlatmak için bilgi verip civardaki gemilerle iletişime geçmiş."