HaberlerGaleriCruise gemisinde şüpheli bir şekilde okyanusa düşen Dilek Ertek nerede? Dilek Ertek’e neden ulaşılamıyor? |Dilek Ertek'in gıyabi cenaze namazı kılındı
Cruise gemisinde şüpheli bir şekilde okyanusa düşen Dilek Ertek nerede? Dilek Ertek’e neden ulaşılamıyor? |Dilek Ertek'in gıyabi cenaze namazı kılındı
Cruise gemisinde sevgilisiyle tatile çıkan 71 yaşındaki iş insanı Dilek Ertek 26 Ekim'de Tahiti yakınlarında okyanusa düşerek ortadan kaybolmuştu. Ertek'in 20 gündür bulunamaması üzerine Teşvikiye Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Öte yandan olay sırrını korurken, Ertek'e ulaşılmama sebebi ve gemi güvenliğine ilişkin merak edilen soruları Prof. Dr. Serdar Kum ve Öğr. Gör. Volkan Fidan cevapladı. Dilek Ertek neden bulunamadı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 14.11.2022 12:25Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 15:32