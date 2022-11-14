Cruise gemisinde şüpheli bir şekilde okyanusa düşen Dilek Ertek nerede? Dilek Ertek’e neden ulaşılamıyor? |Dilek Ertek'in gıyabi cenaze namazı kılındı

Bir kişinin gemiden düştüğü eğer kısa bir zaman içerisinde fark edilirse GPS sistemleri sayesinde yeri tespit edilebiliyor. Ancak Dilek Ertek'in başına gelen kazanın saatler sonra fark edilmesi, bulunmasının önündeki en büyük engel oldu. Ertek'in okyanusa düştüğü gemi GPS sistemleriyle kaydettiği yolu geri gitmek yerine çoktan kıyıya ulaşmıştı. Arama ekipleri ancak bu süre sonunda durumdan haberdar olup harekete geçebildi.