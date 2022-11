Mahkemeden skandal "Aleyna" kararı! Kaldırımda çarptı ağır yaraladı: Hem alkollü hem ehliyetsiz

"ADALET İSTİYORUZ"

Olaya ilişkin konuşan genç kızın ağabeyi Hakan Gökçe, "Adam hem ehliyetsiz hem alkollü. Kız kardeşim şu an makineye bağlı yaşıyor. Bu hakime sesleniyorum ben. Bu nasıl adalet. Nasıl serbest bırakıyorsunuz? Biz Aleyna için adalet istiyoruz. Benim kız kardeşim burada yaşam mücadelesi veriyor, her an haber alabilirim ama bu şahıs elini kolunu sallayarak geziyor" dedi.