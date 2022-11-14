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Mahkemeden skandal "Aleyna" kararı! Kaldırımda çarptı ağır yaraladı: Hem alkollü hem ehliyetsiz
21 yaşındaki Aleyna'yı ölümün eşiğine getiren kazadaki şoför Sezer H. serbest bırakıldı. Başsavcılık tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemede 'Ölüm yok' diye veriler karar vicdanları yaraladı. Karar sonrası açıklamalarda bulunan hukukçular, "Ehliyetine el konulmuş ve alkollüydü. Bunlar tutuklama kararı için delil olabilirdi." açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 14.11.2022 09:08Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 12:24