15 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mahkemeden skandal "Aleyna" kararı! Kaldırımda çarptı ağır yaraladı: Hem alkollü hem ehliyetsiz

Mahkemeden skandal "Aleyna" kararı! Kaldırımda çarptı ağır yaraladı: Hem alkollü hem ehliyetsiz

21 yaşındaki Aleyna'yı ölümün eşiğine getiren kazadaki şoför Sezer H. serbest bırakıldı. Başsavcılık tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemede 'Ölüm yok' diye veriler karar vicdanları yaraladı. Karar sonrası açıklamalarda bulunan hukukçular, "Ehliyetine el konulmuş ve alkollüydü. Bunlar tutuklama kararı için delil olabilirdi." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 14.11.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 12:24
  • 1
  • 12
Mahkemeden skandal Aleyna kararı! Kaldırımda çarptı ağır yaraladı: Hem alkollü hem ehliyetsiz

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz salı Haramidere Caddesi üzerinde bir aracın çarparak duvara sıkıştırdığı kuaför Aleyna Nur Gökçe (21) yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Şoför Sezer H.'nin (35) 5 ay önce ehliyetine el konulduğu ve kaza anında 0.40 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Mahkemeden skandal Aleyna kararı! Kaldırımda çarptı ağır yaraladı: Hem alkollü hem ehliyetsiz

Sezer H. başsavcı tarafından tutuklama kararıyla sevk edildiği mahkemede iddiaya göre henüz ölüm gerçekleşmediği gerekçesiyle hakim tarafından adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

TCK 89/2e maddesinde yer alan; "Taksirle yaralama fiili mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir duruma yol açmışsa verilecek olan ceza, temel cezaya göre yarı oranında artırılarak verilir" ifadesiyle başsavcılıkça mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

  • 3
  • 12
Mahkemeden skandal Aleyna kararı! Kaldırımda çarptı ağır yaraladı: Hem alkollü hem ehliyetsiz

Aleyna'nın tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bekleyen annesi Döndü Çalboğazlı, sürücü Sezer H.'nin (35) serbest kalmasına tepki gösterdi.

  • 4
  • 12
Mahkemeden skandal Aleyna kararı! Kaldırımda çarptı ağır yaraladı: Hem alkollü hem ehliyetsiz

"ADALET İSTİYORUZ"

Olaya ilişkin konuşan genç kızın ağabeyi Hakan Gökçe, "Adam hem ehliyetsiz hem alkollü. Kız kardeşim şu an makineye bağlı yaşıyor. Bu hakime sesleniyorum ben. Bu nasıl adalet. Nasıl serbest bırakıyorsunuz? Biz Aleyna için adalet istiyoruz. Benim kız kardeşim burada yaşam mücadelesi veriyor, her an haber alabilirim ama bu şahıs elini kolunu sallayarak geziyor" dedi.

  • 5
  • 12
Mahkemeden skandal Aleyna kararı! Kaldırımda çarptı ağır yaraladı: Hem alkollü hem ehliyetsiz

AVM önünde makas atarak ilerleyen sürücünün kızına çarptığını söyleyen baba Recep Gökçe ise "Bütün kamera kayıtlarının incelenmesini ve sürücünün gereken cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. Sürücü Sezer H. ise ifadesinde arkasındaki araca yol vermek için sağ şeride geçtiğini iddia ederek "Sağ şeritte önümdeki araç ani freni yapınca ben de ani fren yaptım ve bu sırada aracın arkasının kaydı" dedi. Sezer H. 5 ay önce ehliyetine el konulduğunu da anlatarak "Normalde araba kullanmıyorum ama bugün iş dolayısıyla aracı aldım" diye konuştu. SABAH, hukukçulara şoförün serbest bırakılması kararını sordu.