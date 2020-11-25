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Yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları neler? Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Türkiye'de yeniden tırmanışa geçen vaka sayılarındaki artış nedeniyle devreye giren kısıtlamalar, özellikle hizmet sektörünü etkiledi. Birçok restoran, kafe, sinema gibi işletmelerin yıl sonuna kadar faaliyetleri ya durduruldu ya da kısıtlandı. Peki bu durumda çalışanların durumu ne olacak? İşte bilmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 09:54
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Yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları neler? Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Kimileri, yeniden kısa çalışma ödeneğine dönüp dönemeyeceğini soruyor, kimileri ücretsiz izin desteği alıp alamayacağını merak ediyor. Mart ayında corona virüs önlemleri kapsamında; önce kısa çalışma ödeneği devreye sokularak, şartları esnetildi, ardından ücretsiz izne ayrılanlar için de nakdi ücret desteğine geçildi. Mayıs ayında 3.2 milyondan fazla çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlandı.
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Yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları neler? Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Haziran ayında normalleşme süreci ile birlikte faaliyete yeniden geçen işyerlerine normalleşme desteği verilmeye başlandı ve ekim ayına gelindiğinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananların sayısı 900 binlere kadar geriledi; 1.2 milyondan fazla çalışan da normalleşme desteğinden yararlandı.
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Yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları neler? Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Şimdi ise devreye sokulan yeni kısıtlamalar nedeniyle çoğu işyeri ya faaliyetini durdurmak ya da azaltmak zorunda kaldı ki, bunların büyük kısmı normalleşme desteğinden yararlanan işyerleri. Peki, bu durumda çalışanların durumu ne olacak, kısa çalışma ödeneğine yeniden dönülebilecek mi, dönülürse kimler bundan, nasıl yararlanacak? Hürriyet'in haberine göre, 10 soruda yeni kısıtlamalarda işverenleri ve çalışanların tüm merak ettiklerini haberine taşıdı.

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Yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları neler? Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

KISA ÇALIŞMA

1.Kısıtlamalar nedeniyle kapanan, faaliyetini azaltan işyerleri kısa çalışmadan yararlanabilecek mi?

Yeniden İŞKUR'a başvurmaları halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler.

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Yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları neler? Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

2. TÜM ÇALIŞANLAR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALABİLECEK Mİ?

30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri, aynı çalışanlar için yine aynı şartlarda kısa çalışma ödeneği almaya devam edebilecek.