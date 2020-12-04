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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Çorum'da tarlada çalıştığı sırada buldu! Taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü Çorum'da tarlada çalıştığı sırada buldu! Taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü
Son dakika haberine göre; Çorum'da çiftçinin tarlasında bulup, hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için yalak olarak kullandığı ve 100 bin TL'ye satmaya çalıştığı sırada ele geçirilen taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 14:39
Ortaköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan M.K. tarlada çalıştığı sırada ne olduğunu bilmediği taştan yapılı tekneyi, traktörle evine getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
M.K., taş tekneyi hayvanların su ihtiyacını karşılamak için evinin önüne yerleştirip, yalak olarak kullandı. Bir süre sonra taş teknenin, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrendi. Yaptırdığı araştırmada teknenin 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğunu anlayan M.K., tarihi eseri satmak için internet üzerinden bir siteye ilan verdi.
100 BİN TL'YE SATMAK İSTEYİNCE YAKALANDI İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserin internet üzerinden 100 bin TL'ye satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçip, operasyon düzenledi. Baskında M.K. yakalanarak gözaltına alındı.
El konulan taş vaftiz teknesi ise belediye, müze ve jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kepçe ile bir araca yüklenerek Çorum Müzesi görevlilerine teslim edildi.
İNCELEMESİ TAMAMLANDI Çorum Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan taş vaftizin incelemesi tamamlandı. Tarihi eserin kireçtaşı kayadan imal edilen milattan sonra 9 ve 10'uncu yüzyıllarda yapıldığı, yaklaşık 60'a 70 santimetre boyutlarında kare şekilli, içi oyuk, ön dış yüzeyinde gençlik ve yaşam gücünü sembolize eden sarmaşık motifi olduğu tespit edildi.