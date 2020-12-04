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Haberler Galeri Çorum'da tarlada çalıştığı sırada buldu! Taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü

Çorum'da tarlada çalıştığı sırada buldu! Taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü

Son dakika haberine göre; Çorum'da çiftçinin tarlasında bulup, hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için yalak olarak kullandığı ve 100 bin TL'ye satmaya çalıştığı sırada ele geçirilen taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü.

Giriş Tarihi: 04.12.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 14:39
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Çorum'da tarlada çalıştığı sırada buldu! Taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü

Ortaköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan M.K. tarlada çalıştığı sırada ne olduğunu bilmediği taştan yapılı tekneyi, traktörle evine getirdi.

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Çorum'da tarlada çalıştığı sırada buldu! Taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü

M.K., taş tekneyi hayvanların su ihtiyacını karşılamak için evinin önüne yerleştirip, yalak olarak kullandı. Bir süre sonra taş teknenin, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrendi. Yaptırdığı araştırmada teknenin 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğunu anlayan M.K., tarihi eseri satmak için internet üzerinden bir siteye ilan verdi.

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Çorum'da tarlada çalıştığı sırada buldu! Taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü

100 BİN TL'YE SATMAK İSTEYİNCE YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserin internet üzerinden 100 bin TL'ye satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçip, operasyon düzenledi. Baskında M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

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Çorum'da tarlada çalıştığı sırada buldu! Taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü

El konulan taş vaftiz teknesi ise belediye, müze ve jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kepçe ile bir araca yüklenerek Çorum Müzesi görevlilerine teslim edildi.

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Çorum'da tarlada çalıştığı sırada buldu! Taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü

İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Çorum Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan taş vaftizin incelemesi tamamlandı. Tarihi eserin kireçtaşı kayadan imal edilen milattan sonra 9 ve 10'uncu yüzyıllarda yapıldığı, yaklaşık 60'a 70 santimetre boyutlarında kare şekilli, içi oyuk, ön dış yüzeyinde gençlik ve yaşam gücünü sembolize eden sarmaşık motifi olduğu tespit edildi.