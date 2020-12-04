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Haberler Galeri Angelina Friedman 102 yaşında koronavirüsü iki kez yendi! 1 asır önce de İspanyol gribini atlattığı ortaya çıktı

Angelina Friedman 102 yaşında koronavirüsü iki kez yendi! 1 asır önce de İspanyol gribini atlattığı ortaya çıktı

ABD'de 102 yaşındaki kadın mart ayından bu yana koronavirüsü tam 2 kez yenmeyi başardı. Yaşlı kadının 1 asır önce de 50 milyon kişinin ölümüne neden olan İspanyol gribini de atlattığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.12.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 15:37
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102 yaşında koronavirüsü iki kez yendi! 1 asır önce de İspanyol gribini atlattığı ortaya çıktı
102 yaşında koronavirüsü iki kez yendi! 1 asır önce de İspanyol gribini atlattığı ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri 102 yaşındaki kadını konuşuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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102 yaşında koronavirüsü iki kez yendi! 1 asır önce de İspanyol gribini atlattığı ortaya çıktı
102 yaşında koronavirüsü iki kez yendi! 1 asır önce de İspanyol gribini atlattığı ortaya çıktı

Bebeklik döneminde İspanyol gribini 102 yaşında ise 2 kez kovid-19'u yendi.

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  • 18
102 yaşında koronavirüsü iki kez yendi! 1 asır önce de İspanyol gribini atlattığı ortaya çıktı
102 yaşında koronavirüsü iki kez yendi! 1 asır önce de İspanyol gribini atlattığı ortaya çıktı

1918 doğumlu Angelina Friedman ilk olarak Mart ayında kovid-19 teşhisi konuldu.

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  • 18
102 yaşında koronavirüsü iki kez yendi! 1 asır önce de İspanyol gribini atlattığı ortaya çıktı
102 yaşında koronavirüsü iki kez yendi! 1 asır önce de İspanyol gribini atlattığı ortaya çıktı

Bebeklik döneminde İspanyol gribini 102 yaşında ise 2 kez kovid-19'u yendi.

  • 5
  • 18
102 yaşında koronavirüsü iki kez yendi! 1 asır önce de İspanyol gribini atlattığı ortaya çıktı
102 yaşında koronavirüsü iki kez yendi! 1 asır önce de İspanyol gribini atlattığı ortaya çıktı

Friedman koronavirüse karşı yine galip gelmeyi başardı.