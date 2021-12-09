09 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı’daki Emine Karayılan olayında flaş gelişme! Yayın ihbar kabul edildi emniyet ekipleri harekete geçti

Müge Anlı’daki Emine Karayılan olayında flaş gelişme! Yayın ihbar kabul edildi emniyet ekipleri harekete geçti

Milyoner olma hayalleri kuran Emine Karayılan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Hem altınlarından hem de kocasından olan kadının anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Akrabasının sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia eden Emine Karayılan, 1 milyon TL hayalleri kurdu. Eşinden habersiz binlerce liralık altınını Ayşe ve Adem Demir'e veren mağdur kadın, doğumundan hemen önce eşi tarafından terk edildi. Emine Karayılan, bahsi geçen isimlerle Müge Anlı canlı yayınında yüzleşirken gelen ihbarlar sonrası emniyet ekipleri harekete geçti.

Giriş Tarihi: 09.12.2021 13:29
  • 1
  • 14
Müge Anlı’daki Emine Karayılan olayında flaş gelişme! Yayın ihbar kabul edildi emniyet ekipleri harekete geçti

Define vaatlerine inanarak hem kocasından hem de altınlarından olan Emine Karayılan, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sesini duyurmaya çalıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Müge Anlı’daki Emine Karayılan olayında flaş gelişme! Yayın ihbar kabul edildi emniyet ekipleri harekete geçti

Akrabasının sevgilisine inanarak tarihi eser çıkaracaklarını düşünen Emine Karayılan, 1 milyon TL hayalleri kurdu.

  • 3
  • 14
Müge Anlı’daki Emine Karayılan olayında flaş gelişme! Yayın ihbar kabul edildi emniyet ekipleri harekete geçti

BİNLERCE LİRASINI KAPTIRDI

Eşinden habersiz bir şekilde 6 bilezik, 1 Osmanlı Tuğrası, 14 cumhuriyet altını ve çok sayıda ziynet eşyasını dolandırıcılara kaptıran Karayılan, yaşananların kendisini çok yıprattığını söyledi.

  • 4
  • 14
Müge Anlı’daki Emine Karayılan olayında flaş gelişme! Yayın ihbar kabul edildi emniyet ekipleri harekete geçti

Her şeyin kuyumcu borcunun olması ve kocasının kulağına gitmesi ile ortaya çıktığını ifade eden Emine Karayılan, "Çok yalan söyledim eşime ama böyle olacağını bilmiyordum. Beni eşime ihanet etmekle bile suçladılar." dedi.

  • 5
  • 14
Müge Anlı’daki Emine Karayılan olayında flaş gelişme! Yayın ihbar kabul edildi emniyet ekipleri harekete geçti

8 Ekim'de doğum yapan ve yaklaşık 300 bin liralık altınını kaptıran Emine Karayılan, çocuklarından ve eşinden oldu, Müge Anlı'dan yardım istedi.