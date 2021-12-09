Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022! Turistik Doğu Ekspresi ne kadar oldu? Ankara-Kars arası…

Turistik Doğu Ekspresi ne kadar oldu? 2022 Doğu Ekspresi bilet fiyatları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi. Kış aylarının gelmesiyle gezginlerin kullandığı rotalardan birisi olan Doğu Ekspresi'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyor. Bu yolculuğa çıkmak isteyenler de 2022 Doğu Ekspresi bilet fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Peki; Doğu Ekspresi ne kadar oldu? İşte detaylar!