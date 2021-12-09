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Haberler Galeri Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022! Turistik Doğu Ekspresi ne kadar oldu? Ankara-Kars arası…

Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022! Turistik Doğu Ekspresi ne kadar oldu? Ankara-Kars arası…

Turistik Doğu Ekspresi ne kadar oldu? 2022 Doğu Ekspresi bilet fiyatları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi. Kış aylarının gelmesiyle gezginlerin kullandığı rotalardan birisi olan Doğu Ekspresi'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyor. Bu yolculuğa çıkmak isteyenler de 2022 Doğu Ekspresi bilet fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Peki; Doğu Ekspresi ne kadar oldu? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 09.12.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 16:02
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Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022! Turistik Doğu Ekspresi ne kadar oldu? Ankara-Kars arası…

Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022! Türkiye'nin son yıllarda en popüler seyahat rotalarından birisi olan Doğu Ekspresi'ne katılmak isteyenler; TCDD'nin e-bilet sayfasından bilet fiyatlarını sorguluyor. Yer sıkıntısı yaşandığı için biletleri erkenden almak isteyen vatandaşlar, Doğu Ekspresi bilet fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Bilet fiyatları turistik ve turistik olmayan şeklinde ikiye ayrılıyor. İşte, 2022 yılı için güncel fiyatlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022! Turistik Doğu Ekspresi ne kadar oldu? Ankara-Kars arası…

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2022!

Seferlerine 15 Aralık Çarşamba günü tekrar başlayacak olan Doğu Ekspresi, haftada iki gün karşılıklı olarak Çarşamba ve Cuma günleri Ankara'dan, Pazar ve Cuma günleri ise Kars'tan yola çıkacak.

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Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022! Turistik Doğu Ekspresi ne kadar oldu? Ankara-Kars arası…

Biletler TCDD'nin e-bilet sayfasından satışa çıktı.

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Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022! Turistik Doğu Ekspresi ne kadar oldu? Ankara-Kars arası…

Turistik Doğu Ekspresi'nde tek kişilik seyahat etmenin bedeli 1300 TL olarak belirlendi. İki kişi seyehat etmek istenirse de kişi başı 650 TL'ye iniyor.

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Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022! Turistik Doğu Ekspresi ne kadar oldu? Ankara-Kars arası…

Turistik olmayan Doğu Ekspresi seferlerinde ise tek kişilik pulman bileti kişi başı 68 liradan satılıyor.