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Afyonkarahisar’da yürek yakan anlar! Köpeğe şiddet anları kamerada: Önce ezdiler ardından...

A Haber
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Giriş: 09.12.2021 14:12
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsüyle seyreden bir kişi yolda yatan köpeği ezdi. Minibüsün altından kurtulan köpek kaçmaya çalışırken de dubalı saldırıya uğradı. Köpeğe şiddet anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşte A Haber ihbar hattına gelen görüntü...
Yürek yakan görüntüler! Önce ezdiler... YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER! ÖNCE EZDİLER...
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