09 Aralık 2021, Perşembe
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Afyonkarahisar’da yürek yakan anlar! Köpeğe şiddet anları kamerada: Önce ezdiler ardından...
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsüyle seyreden bir kişi yolda yatan köpeği ezdi. Minibüsün altından kurtulan köpek kaçmaya çalışırken de dubalı saldırıya uğradı. Köpeğe şiddet anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşte A Haber ihbar hattına gelen görüntü...