Adana'da çocuklar 11 kişinin boğulduğu sularda yüzüyor: "Ailem bilmiyor, kaçak geliyorum"

Adana'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte çocuklar ve gençler boğulma tehlikesine rağmen sulama kanalları ve nehirlerde yüzmeye devam ediyor. Kentte sıcakların başlamasından bu yana 11 kişi boğularak hayatını kaybederken, polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen bazı çocuklar kendilerini güvende hissettiklerini söylüyor.

Adana'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte boğulma vakaları da çoğalmaya başladı. Serinlemek isteyen çocuklar ve gençler yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğu sulama kanalları ile nehirleri tercih etmeyi sürdürüyor. Kentte sıcakların başlamasıyla birlikte şu ana kadar 11 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

POLİSTEN PEŞ PEŞE UYARI Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sulama kanalları ve nehirlerde yüzmenin tehlikelerine dikkat çekmek için bölgede bilgilendirme çalışması yaptı. Ekipler çocuklar ve gençlere yaşanan boğulma vakalarını hatırlatarak sudan çıkmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ancak bazı gençler yüzme bildikleri için kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

"YÜZMEYİ BİLEN KENDİNİ KURTARIR" Kanala giren 17 yaşındaki Ahmet Elhali sıcak hava nedeniyle yüzmeye geldiklerini belirterek, "Sıcak olduğu için buraya gelip yüzüyoruz. Burada onlarca kişi boğuluyor ama yüzen bilir. Biz kendimizi kurtarabiliriz. 17 yaşındayım ve küçüklükten beri burada yüzüyorum. Ben kendime güveniyorum. Burada yüzmekten korkmuyorum" dedi.

"AİLEM BİLMİYOR, KAÇAK GELİYORUM" 16 yaşındaki Ahmet Arıkan ise sıcak havadan bunaldıkları için sulama kanalına geldiklerini söyledi. Arıkan, "Hava sıcak, Adana yanıyor. Ben 16 yaşındayım. Yüzmeyi bildikten sonra korkacak bir şey yok. 10 yaşından bu yana burada yüzüyorum. Annem ve babam burada yüzdüğümü bilmiyor. Kaçak geliyorum. Havuz buranın verdiği zevki vermediği için burada yüzüyoruz" diye konuştu.