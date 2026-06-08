Ölümden dönen Tuğçe Yıldız duruşmada anlattı: 14 yaşında istismara uğradığım için evlenmek zorunda kaldım
Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından göğsünden, karnından ve bileğinden vurularak ağır yaralanan 27 yaşındaki Tuğçe Yıldız, duruşmada yaşadıklarını anlattı. 14 yaşındayken istismara uğradığı için evlenmek zorunda kaldığını öne süren Yıldız, hamileyken şiddete maruz kaldığını ve bu nedenle kızının 5 aylık dünyaya geldiğini söyledi.
Bursa'da boşanma aşamasındaki 27 yaşındaki eşi Tuğçe Yıldız'ı tabancayla vurarak ağır yaralayan 31 yaşındaki Ahmet Yıldız'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Olay, 11 Ocak 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında çıkan tartışma sırasında Ahmet Yıldız, üzerindeki tabancayla eşine ateş etti.
OLAYDAN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tuğçe Yıldız hastaneye kaldırılırken, Ahmet Yıldız olay yerinden kaçtı. Daha sonra polis merkezine giderek teslim olan sanığın ifadesinde eşinin kendisini aldattığını öne sürdüğü belirtildi.
Ahmet Yıldız'ın olaydan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.
Sanığın paylaşımında, "Bilip bilmeden üzdüğüm kim varsa kusura bakmasın. Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" ifadelerini kullandığı görüldü.
"14 YAŞINDAYKEN İSTİSMARA UĞRADIĞIM İÇİN EVLENMEK ZORUNDA KALDIM"
Göğsünden, karnından ve bileğinden vurulan Tuğçe Yıldız'ın 28 gün yoğun bakımda kaldığı, toplam 2 ay 5 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren Tuğçe Yıldız, bir yıl önce eşini terk ederek babasının evine döndüğünü, olaydan bir ay önce ise 6 yaşındaki kızlarını düşünerek yeniden barıştıklarını söyledi.
Teyzesinin oğlu olan Ahmet Yıldız ile 14 yaşındayken kendisine istismarda bulunduğu için evlenmek zorunda kaldığını belirten Yıldız, daha önce de şiddet gördüğünü anlattı.
Yıldız, "Beni sürekli aldatıyordu. Evde de sürekli tartışma yaşıyorduk. Bana tecavüz ettiği için evlenmek zorunda kaldım. Sürekli para yüzünden tartışıyoruz. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.
Ayrıca hamileyken darbedildiğini ve bu nedenle kızının 5 aylık dünyaya geldiğini ifade etti.
"SİLAH KAZARA PATLADI" SAVUNMASI
Tutuklu sanık Ahmet Yıldız ise savunmasında eşini susturmak için silahı çıkardığı sırada tabancanın ateş aldığını iddia etti.
Yıldız, "Arkadaşımın paraya ihtiyacı vardı. Ruhsatsız silahını satmak için ondan aldım. O gün de silah yanımdaydı. Eşimin susması için silahı çıkarttığımda silah patladı" ifadelerini kullandı.
SİLAHIN SAHİBİ TAHLİYE EDİLDİ
Ahmet Yıldız'a silahı verdiği belirtilen ve olayın ardından 'Silah ticareti' suçundan tutuklanan U.K. ise olayla ilgisinin bulunmadığını savundu.
U.K., "Paraya sıkıştığım için Ahmet benim silahımı satacağını söyledi. Ben de arkadaşlarına göstermesi için silahı verdim. Eşini vuracağı aklıma bile gelmezdi. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti
silahın sahibi U.K.'nin tahliyesine karar verirken, davayı ileri bir tarihe erteledi.