Ölümden dönen Tuğçe Yıldız duruşmada anlattı: 14 yaşında istismara uğradığım için evlenmek zorunda kaldım

Olay, 11 Ocak 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında çıkan tartışma sırasında Ahmet Yıldız, üzerindeki tabancayla eşine ateş etti.

Ahmet Yıldız'ın olaydan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tuğçe Yıldız hastaneye kaldırılırken, Ahmet Yıldız olay yerinden kaçtı. Daha sonra polis merkezine giderek teslim olan sanığın ifadesinde eşinin kendisini aldattığını öne sürdüğü belirtildi.

Teyzesinin oğlu olan Ahmet Yıldız ile 14 yaşındayken kendisine istismarda bulunduğu için evlenmek zorunda kaldığını belirten Yıldız, daha önce de şiddet gördüğünü anlattı.

Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren Tuğçe Yıldız, bir yıl önce eşini terk ederek babasının evine döndüğünü, olaydan bir ay önce ise 6 yaşındaki kızlarını düşünerek yeniden barıştıklarını söyledi.

Yıldız, "Beni sürekli aldatıyordu. Evde de sürekli tartışma yaşıyorduk. Bana tecavüz ettiği için evlenmek zorunda kaldım. Sürekli para yüzünden tartışıyoruz. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

Ayrıca hamileyken darbedildiğini ve bu nedenle kızının 5 aylık dünyaya geldiğini ifade etti.