Satın aldığı otomobilde arıza çıktı, eski sahibini öldürdü: 550 saatlik görüntüyle yakalandı

Adana'da satın aldığı otomobilde mekanik arıza çıktığını öne süren Bişar Oğuz, aralarında husumet bulunan eski araç sahibi Cumali Kocabey'i sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından sırra kadem basan şüpheli, polis ekiplerinin 550 saatlik kamera incelemesi sonucu Mersin'de bir dağ evinde yakalandı.

Adana'da sokakta yürürken karşılaştığı Cumali Kocabey'i (26) tabancayla vurarak öldürüp arkadaşını yaralayan Bişar Oğuz (31), polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu sonucu saklandığı dağ evinde yakalandı. Oğuz'un bir süre önce Cumali Kocabey'den satın aldığı otomobilde mekanik arıza olduğu, taraflar arasındaki husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı.

SOKAK ORTASINDA ATEŞ AÇTI Olay, 24 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Bişar Oğuz ile Cumali Kocabey sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bişar Oğuz, belinden çıkardığı tabancayla Kocabey'e ateş açtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI Silahtan çıkan kurşunlarla Cumali Kocabey sırtından, yanındaki arkadaşı Doğan Toprak (26) ise ayağından vurularak yere yığılırken, şüpheli otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kocabey ve Toprak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Kocabey, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Doğan Toprak ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

550 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli Oğuz'un bir süre önce Kocabey'den satın aldığı otomobilde mekanik arıza olduğu, taraflar arasındaki husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı.

KATİL ZANLISI DAĞ EVİNDEN ÇIKTI Polis, bölgedeki ve kaçış güzergâhındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kameralarından elde edilen 550 saatlik görüntüyü inceledi. Mersin'e kaçtığı belirlenen şüphelinin Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası'ndaki bir dağ evinde saklandığı saptandı.