CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Pilot uygulama resmen hayata geçirildi: Dünyaca ünlü plajda sigara içmek artık yasak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Antalya'da plajlarda görsel ve çevresel kirliliğe yol açan atıkların önlenmesi ve vatandaşların temiz hava hakkının korunması amacıyla "Dumansız Plaj" uygulaması hayata geçirildi. Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda sigara içilmesi yasaklanırken, uygulamanın 3 plajda daha devreye alınacağı belirtildi.

Pilot uygulama resmen hayata geçirildi: Dünyaca ünlü plajda sigara içmek artık yasak 1

Antalya'da denizlerin ve sahillerin korunması amacıyla "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" hedefleri doğrultusunda "Dumansız Plaj" projesi başlatıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü programı kapsamında Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirilen dip temizliği dalışının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, uygulamanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Pilot uygulama resmen hayata geçirildi: Dünyaca ünlü plajda sigara içmek artık yasak 2

Dumansız Plaj çalışmasının inisiyatifin en önemli bileşenlerinden biri olduğunu söyleyen Vali Şahin, uygulamanın pilot olarak başlatıldığını ve zaman içerisinde kent genelindeki bütün plajlarda yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Pilot uygulama resmen hayata geçirildi: Dünyaca ünlü plajda sigara içmek artık yasak 3

İLK UYGULAMA KAPUTAŞ PLAJI'NDA BAŞLADI

Projenin ilk olarak nerede hayata geçirildiğine dair bilgi veren Vali Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"İlk uygulamayı Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda bugün itibarıyla başlattık. Kaş Belediyemiz ve Kaş Kaymakamlığımız, Dumansız Plaj uygulamasını Kaputaş'ta hayata geçirdi.

Pilot uygulama resmen hayata geçirildi: Dünyaca ünlü plajda sigara içmek artık yasak 4

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk plajlarında da bu uygulama yürürlüğe giriyor. Bakanlığımıza bağlı işletme şirketi TURAŞ, ilk etapta Lara ve Belek'in de aralarında bulunduğu 3 halk plajında çalışmayı başlatıyor."

Pilot uygulama resmen hayata geçirildi: Dünyaca ünlü plajda sigara içmek artık yasak 5

KURALA UYMAYANA İDARİ YAPTIRIM

Uygulamaya dair valilik genelgesinin yayımlandığını aktaran Vali Şahin, plajlarda sigara kullanımına yönelik kısıtlamaların yanı sıra sigara kullanan vatandaşlar için de özel alanlar oluşturulacağını bildirdi. Belirlenen kurallara uyulmaması halinde ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağını vurguladı.

Pilot uygulama resmen hayata geçirildi: Dünyaca ünlü plajda sigara içmek artık yasak 6

Konyaaltı Sahili'nde de ilk etapta Beach Park'ın bir bölümünde uygulamaya geçileceğini dile getiren Şahin, "Bir sonraki aşamada bunu yaygınlaştıracağız. Hedefimiz Konyaaltı plajlarının tamamında dumansız hava sahasını oluşturabilmek ve bunun örnek olması" dedi.

Pilot uygulama resmen hayata geçirildi: Dünyaca ünlü plajda sigara içmek artık yasak 7

Özel plaj işletmelerine de çağrıda bulunan Şahin, Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili yasal mevzuat çalışmasının sürdüğünü ancak yasal düzenleme beklenmeden yerel yönetimlerin, özel işletmelerin ve kamu kurumlarının plajlarda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade etti.

Pilot uygulama resmen hayata geçirildi: Dünyaca ünlü plajda sigara içmek artık yasak 8

PET ŞİŞE KULLANIMINI AZALTMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATILIYOR

Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin çok katmanlı bir çalışma olduğunu belirten Vali Şahin, tek kullanımlık plastik atıkların ve pet şişe kullanımının azaltılması amacıyla kent genelinde su dolum noktaları ile sebillerin yaygınlaştırılacağını anlattı.

Pilot uygulama resmen hayata geçirildi: Dünyaca ünlü plajda sigara içmek artık yasak 9

Şahin, denizlerdeki çöp kaparlar, akarsulardaki bariyer sistemleri ve atık toplama gemilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerin de aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.

Gündüz tatilcilerin, gece onların! GÜNDÜZ TATİLCİLERİN, GECE ONLARIN!
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin