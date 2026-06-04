Pilot uygulama resmen hayata geçirildi: Dünyaca ünlü plajda sigara içmek artık yasak
Antalya'da plajlarda görsel ve çevresel kirliliğe yol açan atıkların önlenmesi ve vatandaşların temiz hava hakkının korunması amacıyla "Dumansız Plaj" uygulaması hayata geçirildi. Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda sigara içilmesi yasaklanırken, uygulamanın 3 plajda daha devreye alınacağı belirtildi.
Antalya'da denizlerin ve sahillerin korunması amacıyla "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" hedefleri doğrultusunda "Dumansız Plaj" projesi başlatıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü programı kapsamında Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirilen dip temizliği dalışının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, uygulamanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Dumansız Plaj çalışmasının inisiyatifin en önemli bileşenlerinden biri olduğunu söyleyen Vali Şahin, uygulamanın pilot olarak başlatıldığını ve zaman içerisinde kent genelindeki bütün plajlarda yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.
İLK UYGULAMA KAPUTAŞ PLAJI'NDA BAŞLADI
Projenin ilk olarak nerede hayata geçirildiğine dair bilgi veren Vali Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"İlk uygulamayı Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda bugün itibarıyla başlattık. Kaş Belediyemiz ve Kaş Kaymakamlığımız, Dumansız Plaj uygulamasını Kaputaş'ta hayata geçirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk plajlarında da bu uygulama yürürlüğe giriyor. Bakanlığımıza bağlı işletme şirketi TURAŞ, ilk etapta Lara ve Belek'in de aralarında bulunduğu 3 halk plajında çalışmayı başlatıyor."
KURALA UYMAYANA İDARİ YAPTIRIM
Uygulamaya dair valilik genelgesinin yayımlandığını aktaran Vali Şahin, plajlarda sigara kullanımına yönelik kısıtlamaların yanı sıra sigara kullanan vatandaşlar için de özel alanlar oluşturulacağını bildirdi. Belirlenen kurallara uyulmaması halinde ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağını vurguladı.