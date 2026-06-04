Pilot uygulama resmen hayata geçirildi: Dünyaca ünlü plajda sigara içmek artık yasak

Konyaaltı Sahili'nde de ilk etapta Beach Park'ın bir bölümünde uygulamaya geçileceğini dile getiren Şahin, "Bir sonraki aşamada bunu yaygınlaştıracağız. Hedefimiz Konyaaltı plajlarının tamamında dumansız hava sahasını oluşturabilmek ve bunun örnek olması" dedi.

Özel plaj işletmelerine de çağrıda bulunan Şahin, Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili yasal mevzuat çalışmasının sürdüğünü ancak yasal düzenleme beklenmeden yerel yönetimlerin, özel işletmelerin ve kamu kurumlarının plajlarda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade etti.

PET ŞİŞE KULLANIMINI AZALTMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATILIYOR Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin çok katmanlı bir çalışma olduğunu belirten Vali Şahin, tek kullanımlık plastik atıkların ve pet şişe kullanımının azaltılması amacıyla kent genelinde su dolum noktaları ile sebillerin yaygınlaştırılacağını anlattı.