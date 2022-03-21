Aleyna Çakır davasında dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun önce bayıltmış sonra…

ALEYNA ÇAKIR'A NELER YAPTI?

Savunmasında evin kendisine ait olduğunu ileri süren sanık Ümitcan Uygun ile mağdur Sema Esen'in olaydan önceki tarihte ayrıldıklarının sabit olduğuna dikkat çekilerek, "Olayların başlangıcının dahi bu ayrılık akabinde tarafların birbirlerine güttükleri husumet olduğunun dosya arasında bulunan internet ortamında yayınlanmış video konferans görüşmesinden anlaşıldığı, bununla birlikte mağdurun kendi rızası ile kapıyı açtığı kabul edilse dahi sanığın suç işleme kastıyla eve girdiği, eve girdikten sonra yaşanan tartışma esnasında mağdur Sema'yı ölümle tehdit ettiği ve mağdur Sema'ya tokat attığı, Sema'nın bu olay neticesinde bayıldığı, sanıkların hukuka uygun olarak eve girdiklerinin kabulünde dahi eklenen kast kapsamında sonraki hukuka aykırı davranışları nedeni ile sanıkların bu andan itibaren evde bulunmalarının yüklenen 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denildi.