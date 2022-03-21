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Haberler Galeri Aleyna Çakır davasında dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun önce bayıltmış sonra…

Aleyna Çakır davasında dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun önce bayıltmış sonra…

Son dakika haberleri... Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'i vefatından önce dövdüğü suçlamasıyla hapis cezası verilen Ümitcan Uygun'a verilen cezanın gerekçesi bildirildi. Duyurulan kararda Ümitcan Uygun'un suç işleme kastıyla eve girdiği, tartışma esnasında Sema'yı önce ölümle tehdit ettiği sonra tokat attığı, Sema'nın bayıldığı, bu anlarını da canlı yayın yaparak gösterdiği ve mağdur baygınken de tehditlerini devam ettiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 21.03.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 12:54
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Aleyna Çakır davasında dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun önce bayıltmış sonra…

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak tanınan Sema Esen'in, 3 Haziran 2020 tarihinde Keçiören'deki evinde cesedi bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Sema Esen'in, vefatından önce 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara dair görüntülerini sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikayetçi olduğu gün yüzüne çıktı.

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Aleyna Çakır davasında dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun önce bayıltmış sonra…

Şikayete ilişkin yürütülen soruşturma sonunda Ümitcan Uygun ve bu sırada evde bulunan arkadaşı Enes Özdemir hakkında dava açıldı. Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce Ümitcan Uygun'a 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'bilişim sistemine usulsüz giriş' suçundan 2 ay, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 2 yıl 2 ay, 'tehdit' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası, Enes Özdemir'e de 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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Aleyna Çakır davasında dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun önce bayıltmış sonra…

ÜMİTCAN UYGUN'UN CEZASINDA İNDİRİM YOK

Ümitcan Uygun'a indirim uygulanmadan verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda; sanıkların üzerinde Sema Esen'in yaşadığı eve girmeye yarayacak anahtar bulunmadığı, ev üzerinde hakimiyetlerinin tespitine olanak sağlayacak hiçbir delil sunmadıkları belirtildi.

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Aleyna Çakır davasında dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun önce bayıltmış sonra…

ALEYNA ÇAKIR'A NELER YAPTI?

Savunmasında evin kendisine ait olduğunu ileri süren sanık Ümitcan Uygun ile mağdur Sema Esen'in olaydan önceki tarihte ayrıldıklarının sabit olduğuna dikkat çekilerek, "Olayların başlangıcının dahi bu ayrılık akabinde tarafların birbirlerine güttükleri husumet olduğunun dosya arasında bulunan internet ortamında yayınlanmış video konferans görüşmesinden anlaşıldığı, bununla birlikte mağdurun kendi rızası ile kapıyı açtığı kabul edilse dahi sanığın suç işleme kastıyla eve girdiği, eve girdikten sonra yaşanan tartışma esnasında mağdur Sema'yı ölümle tehdit ettiği ve mağdur Sema'ya tokat attığı, Sema'nın bu olay neticesinde bayıldığı, sanıkların hukuka uygun olarak eve girdiklerinin kabulünde dahi eklenen kast kapsamında sonraki hukuka aykırı davranışları nedeni ile sanıkların bu andan itibaren evde bulunmalarının yüklenen 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denildi.

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Aleyna Çakır davasında dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun önce bayıltmış sonra…

Sanık Ümitcan Uygun'un eve girdikten sonra mağduru ölümle tehdit ettiğine, kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik olduğu anlaşılan savunmalarına itibar edilmeyeceğine dikkat çekildi. Sanığın, mağduru darp ettikten sonra telefonla yayın açarak tehditlerine devam ettiğinin video kayıtlarından anlaşıldığı, sanığın kendisini savunamayacak durumdaki mağdura karşı duyduğu öfke sonucu mağdur baygın haldeyken bile tehditlerine devam ettiğinin anlaşıldığı, sanığın söylediği sözlerin içeriği de düşünüldüğünde evde izinsiz kalmaya yönelik değil ayrı kastla 'tehdit' suçunu işlediği kabul edilerek, cezalandırılmasına karar verildiği kaydedildi.