21 Mart 2022, Pazartesi
Aleyna Çakır davasında dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun önce bayıltmış sonra…
Son dakika haberleri... Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'i vefatından önce dövdüğü suçlamasıyla hapis cezası verilen Ümitcan Uygun'a verilen cezanın gerekçesi bildirildi. Duyurulan kararda Ümitcan Uygun'un suç işleme kastıyla eve girdiği, tartışma esnasında Sema'yı önce ölümle tehdit ettiği sonra tokat attığı, Sema'nın bayıldığı, bu anlarını da canlı yayın yaparak gösterdiği ve mağdur baygınken de tehditlerini devam ettiği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 21.03.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 12:54
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