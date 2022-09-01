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ABD polisi sokak ortasında bir kadını darbetti! Vahşice yumrukladı

Dünya çapında ırkçı ve saldırgan tavırlarıyla tanına ABD polisi, sokak ortasında bir kadına şiddet uyguladı. Polis, gözaltı girişimine karşı çıktığını iddia ettiği kadını sokak ortasında yumrukladı. Söz konusu polise tepki gösteren Crum'un büyükannesi, yaptığı açıklamada, "Tamani'yi bayılttı. Sokakta insanları nakavt edenlerden bir farkı yok." dedi.

Giriş Tarihi: 01.09.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 09:59
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ABD polisi sokak ortasında bir kadını darbetti! Vahşice yumrukladı

Polisin gözaltı girişimine karşı çıktığı iddia edilen genç kadın, yumruklu saldırının hedefi oldu. Güvenlik görevlisinin sert müdahalesi sırasında kamera kayıttaydı.

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ABD polisi sokak ortasında bir kadını darbetti! Vahşice yumrukladı

Amerikan polisinin uyguladığı şiddete bir yenisi daha eklendi. Daha önce şüphelileri aşırı güç kullanarak gözaltına almaya çalıştığı görüntülerle gündem olan ABD'li güvenlik güçleri, bu kez bir kadına yaptığı müdahaleyle konuşuluyor.

ABD POLİSİNDEN KADINA ACIMASIZ ŞİDDET KAMERADA!

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ABD polisi sokak ortasında bir kadını darbetti! Vahşice yumrukladı

AMERİKAN POLİSİNDEN SERT MÜDAHALE

New York Şehir Polis Departmanı polisleri, cinayete teşebbüs zanlısının tutuklanmasına müdahale etmeye çalışıyordu.

İddiaya göre, o sırada bir kadın, polisin gözaltına alma çabalarına tepki gösterdiği sırada neye uğradığını şaşırdı.

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ABD polisi sokak ortasında bir kadını darbetti! Vahşice yumrukladı

YUMRUK ATTIĞI KADINI YERE DÜŞÜRDÜ

Polislerden biri, kadını şüphelinin bulunduğu noktadan uzaklaştırmak için şiddete başvurdu.

Söz konusu polis, kendine karşı koyan kadını önce itikledi, ardından attığı yumrukla yere düşürdü.

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ABD polisi sokak ortasında bir kadını darbetti! Vahşice yumrukladı

"SOKAKTA İNSANLARI NAKAVT EDENLERDEN BİR FARKI YOK"

Polisin kadına yumruklu saldırısına, etrafta toplananlar büyük tepki gösterdi. CBS'in haberine göre, saldırıya uğrayan kadın, 19 yaşındaki Tamani Crum.