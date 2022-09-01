01 Eylül 2022, Perşembe
ABD polisi sokak ortasında bir kadını darbetti! Vahşice yumrukladı
Dünya çapında ırkçı ve saldırgan tavırlarıyla tanına ABD polisi, sokak ortasında bir kadına şiddet uyguladı. Polis, gözaltı girişimine karşı çıktığını iddia ettiği kadını sokak ortasında yumrukladı. Söz konusu polise tepki gösteren Crum'un büyükannesi, yaptığı açıklamada, "Tamani'yi bayılttı. Sokakta insanları nakavt edenlerden bir farkı yok." dedi.
Giriş Tarihi: 01.09.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 09:59
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