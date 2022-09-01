ABD polisi sokak ortasında bir kadını darbetti! Vahşice yumrukladı

Amerikan polisinin uyguladığı şiddete bir yenisi daha eklendi. Daha önce şüphelileri aşırı güç kullanarak gözaltına almaya çalıştığı görüntülerle gündem olan ABD'li güvenlik güçleri, bu kez bir kadına yaptığı müdahaleyle konuşuluyor.

ABD POLİSİNDEN KADINA ACIMASIZ ŞİDDET KAMERADA!