Araçlar sürüklendi karayla deniz birleşti! Selin vurduğu Bursa'da temizlik çalışmaları devam ediyor

Bursa'da etkili olan yağış sonrası gece başlayan temizlik çalışmaları günün ilk saatlerinde de devam etti. Ekipler, tıkanan kanal ve dere yataklarındaki temizlik çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerini temizliyor.

Giriş Tarihi: 01.09.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 10:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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