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Araçlar sürüklendi karayla deniz birleşti! Selin vurduğu Bursa'da temizlik çalışmaları devam ediyor

Bursa'da etkili olan yağış sonrası gece başlayan temizlik çalışmaları günün ilk saatlerinde de devam etti. Ekipler, tıkanan kanal ve dere yataklarındaki temizlik çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerini temizliyor.

Giriş Tarihi: 01.09.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 10:33
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Araçlar sürüklendi karayla deniz birleşti! Selin vurduğu Bursa’da temizlik çalışmaları devam ediyor

Kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Mudanya ilçesindeki bazı mahallelerde sağanak nedeniyle sel meydana gelmiş, Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde bulunan araçlar, banklar, saksılar ve çeşitli malzemeler suda sürüklenmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araçlar sürüklendi karayla deniz birleşti! Selin vurduğu Bursa’da temizlik çalışmaları devam ediyor

Ekipler, tıkanan kanal ve dere yataklarındaki temizlik çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerini temizliyor.

SELİN ARDINDAN MUDANYA / VİDEO

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Araçlar sürüklendi karayla deniz birleşti! Selin vurduğu Bursa’da temizlik çalışmaları devam ediyor

BUSKİ, AFAD, itfaiye ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde sağanak nedeniyle yol ve sokaklarda oluşan çamur birikintilerinin temizlenmesi için çalışma yapıyor.

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Araçlar sürüklendi karayla deniz birleşti! Selin vurduğu Bursa’da temizlik çalışmaları devam ediyor

AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Zafer Işık, yağış nedeniyle iş yerleri ve evleri zarar gören esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

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Araçlar sürüklendi karayla deniz birleşti! Selin vurduğu Bursa’da temizlik çalışmaları devam ediyor

Çavuşoğlu ile Işık, beraberindeki ilçe teşkilat üyeleriyle birlikte görüştüğü vatandaşlardan zararlarına ilişkin bilgiler aldı.