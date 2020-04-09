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Haberler Galeri A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...

A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...

9 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünle satışa çıktı. A101 marketlerin perşembe indirimleri sürprizlerle dolu. Haftanın indirimlerini heyecanla bekleyen vatandaşlar için indirimli ürünleri sayfamızda derledik. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı perşembe kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? A101 marketlerin sürpriz ürünleri neler? İşt 9 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 12:44
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A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...

A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? A101'de bu hafta televizyon, cep telefonu, buzdolabı, çamaşır makinesi, terlik, boya malzemeleri gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. A101 müşterilerinin heyecanla beklediği güncel indirimleri sayfamızda derledik. A101 marketlerin perşembe günü indirimlerini buradan öğrenebilirsiniz. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler var? A101 marketlerin perşembe sürprizleri neler? İşte 9 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu...

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A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...

-Kirin 710F 8 çekirdekli yonga seti

-Gelişmiş yapay zeka fotoğrafçılığı

-16 MP AI ön kamera

-16 MP + 8MP + 2MP üçlü arka kamera

-4000 mah güçlü batarya

-Type-C şarj

-2,2 GHZ Quadcore + 1,7 GHZ Quadcore işlemci

-2 yıl Huawei Türkiye garantisi

-Otomatik pop-up kamera

-6.59" Huawei Ultra Fullview ekran

-128 GB dahili hafıza

-4 GB RAM

-2 MP derinlik kamerası

-16 MP ana kamera

- 8 MP 120 ultra geçiş açılı kamera

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A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...

Piranha Spor Bluetooth Kulaklık

- Spor Kullanımına uygun
- Tere Dayanıklı
- Dahili Mikrofon ile Telefon Görüşmesi Yapabilme
- Müzik Dinleme
- Tam Şarj ile 3 Saate Varan Kullanım

Piranha 7824 Bluetooth Hoparlör

- BT kablosuz bağlantı
- Müzik çalar
- Sesli arama
- USB güç girişi
- TF kart girişi
- Şarj edilebilir
- 2 yıl garanti

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A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...

400 Hz

2x8 W ses çıkışı

2 adet HDMI girişi

1 adet USB girişi

Coaxial ses çıkışı

PC IN (VGA üzerinden)

Dahili Uydu Alıcılı

2 Yıl Sunny Garantisi

Duvara askı aparatı bulunmamaktadır.

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A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...