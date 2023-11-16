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CHP'li İBB hizmeti unuttu vatandaşa çile oldu! Laleli'de 1 yıldır bitmeyen çalışma! Vatandaş Ekrem İmamoğlu'na isyan etti

Yaklaşık 5 yıllık süreçte İstanbulluya hizmetten çok çile çektiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ticaretin ve turizmin merkezlerinden olan Laleli'deki Ordu Caddesi'ne tam bir yıldır taş döşeyemedi. CHP'deki koltuk kavgasına vakit ayırmaktan, İstanbul'u unutan İmamoğlu'na vatandaş ve esnaftan tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 16.11.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 12:09
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CHP’li İBB hizmeti unuttu vatandaşa çile oldu! Laleli’de 1 yıldır bitmeyen çalışma! Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na isyan etti

Yerli ve yabancı turizmin merkezi, ticaretin kalbi Laleli Ordu Caddesi'ndeki yol ve kaldırım düzenlemesinde kullanılacak taşların paletler üstünde etrafa bırakılması hem yayaların yürümesini hem de esnafın işini sekteye uğratıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) trafiğe kapatılarak yayalaştırılan tarihi yarımadadaki Ordu Caddesi'nde geçtiğimiz yıl 2 Kasım'da peyzaj ve yolun taşlarla döşeme çalışması başlatıldı.

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CHP’li İBB hizmeti unuttu vatandaşa çile oldu! Laleli’de 1 yıldır bitmeyen çalışma! Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na isyan etti

Çalışmalar kapsamında üzerinde taşların bulunduğu onlarca palet caddenin birçok noktasına bırakıldı. Caddede dağınık halde duran paletler, ticaretin yoğun yapıldığı yerde mağazalara girişi güçleştirirken işlerini olumsuz etkilediği belirten esnaf ve yolda yürümekte zorlanan yayalar bu durumdan şikayet ediyor.

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CHP’li İBB hizmeti unuttu vatandaşa çile oldu! Laleli’de 1 yıldır bitmeyen çalışma! Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na isyan etti

Laleli esnafı Arif Özkan, çalışmanın ilk başladığı zamanlar daha medeni bir alana kavuşacaklarını düşünerek heyecanlandıklarını ancak caddenin taşlar içerisinde bırakıldığını söyledi.

Esnafın taşlarla iç içe kaldığını belirten Özkan, "Burası tarihi yarımadanın girişi. Turistlerin İstanbul'a giriş yaptığı nokta. Bizim pırlanta taşı, yüzük taşı diyeceğimiz bir yer, ama maalesef bir senedir bu taşlar burada kaldı, kalkmıyor." dedi.

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CHP’li İBB hizmeti unuttu vatandaşa çile oldu! Laleli’de 1 yıldır bitmeyen çalışma! Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na isyan etti

Özkan, durumu birçok kez belediyeye iletmelerine rağmen bir gelişme olmadığını ifade ederek, "Kiev'den gelen müşterim var. Ya bu herhalde buranın demirbaşı diyorlar. Turist ne düşünür, nasıl düşünür? Nasıl bir belediyecilik anlayışı? Nasıl bir hizmet? İşimizi etkiliyor bu önemli değil ama ülkenin prestiji açısından çok kötü. Burası Sultanahmet'in, Ayasofya'nın, Beyazıt'ın girişi. Niye hiç kimse buna müdahale etmiyor?" diye konuştu.

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CHP’li İBB hizmeti unuttu vatandaşa çile oldu! Laleli’de 1 yıldır bitmeyen çalışma! Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na isyan etti

Çalışmalar kapsamında sadece yolun bir kısmının yapıldığını belirten Özkan, İBB'nin tarihi dokuya zarar verdiği gerekçesiyle gece yarısı dükkanların tabelalarını söktüğünü kaydetti.

Özkan, "Bu taşların bu şekilde durması tarihi dokuya uygunmuş. Ama bizim tabelalarımız tarihe zarar veriyormuş. Gece 03.00'te tabelalarımız sökülmüş, kırılarak, parçalanarak. Gecenin 3'ünde tabela sökmek nedir ya? Dağ başı mı burası? Böyle bir şey olabilir mi? Bununla alakalı görüştük. Bize bir barkod numarası verdiler, arayacağız, mesaj atacağız, dendi. Bir de biz bunun üstüne ceza yiyeceğiz ayrıyeten. Sanki siz her şeyi dört dörtlük yapmışsınız." ifadelerini kullandı.