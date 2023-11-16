16 Kasım 2023, Perşembe
CHP'li İBB hizmeti unuttu vatandaşa çile oldu! Laleli'de 1 yıldır bitmeyen çalışma! Vatandaş Ekrem İmamoğlu'na isyan etti
Yaklaşık 5 yıllık süreçte İstanbulluya hizmetten çok çile çektiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ticaretin ve turizmin merkezlerinden olan Laleli'deki Ordu Caddesi'ne tam bir yıldır taş döşeyemedi. CHP'deki koltuk kavgasına vakit ayırmaktan, İstanbul'u unutan İmamoğlu'na vatandaş ve esnaftan tepki yağdı.
Giriş Tarihi: 16.11.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 12:09
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