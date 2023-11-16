CHP’li İBB hizmeti unuttu vatandaşa çile oldu! Laleli’de 1 yıldır bitmeyen çalışma! Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na isyan etti

Özkan, durumu birçok kez belediyeye iletmelerine rağmen bir gelişme olmadığını ifade ederek, "Kiev'den gelen müşterim var. Ya bu herhalde buranın demirbaşı diyorlar. Turist ne düşünür, nasıl düşünür? Nasıl bir belediyecilik anlayışı? Nasıl bir hizmet? İşimizi etkiliyor bu önemli değil ama ülkenin prestiji açısından çok kötü. Burası Sultanahmet'in, Ayasofya'nın, Beyazıt'ın girişi. Niye hiç kimse buna müdahale etmiyor?" diye konuştu.