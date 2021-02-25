Son dakika: Böyle pişkinlik görülmedi! Alkollü gençler kaza yapınca böyle eğlendiler

"SEN BİZİ YAYINLA BAK SANA NE YAPIYORUM" TEHDİDİ

Basın mensuplarına da tehditler yağdıran alkollü gençler, " bak bunu çekme, sen bunu yayınla ben sana ne yapıyorum, inşallah yarın bir gün haberlerde görürüm" diyerek de tehditler yağdırdı. Bununla da kalmayan alkollü gençler sonrası gülerek "haberlere de çıkacak mıyız" sözleriyle pes dedirtti.

