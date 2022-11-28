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İŞKUR KAYIT EKRANI | İŞKUR'a nasıl kayıt olunur? esube.iskur.gov.tr ile İŞKUR iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR tarafından gerçekleştirilen iş ilanlarına başvuru yapabilmek için sisteme kayıt yapılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı 11.317 sürekli işçi alımı başvurularının başlamasının ardından, İŞKUR kayıt ekranı gündeme geldi. İŞKUR başvuru sürecine ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR'a nasıl kayıt olunur? esube.iskur.gov.tr ile İŞKUR iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 01:47 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 01:47
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İŞKUR KAYIT EKRANI | İŞKUR’a nasıl kayıt olunur? esube.iskur.gov.tr ile İŞKUR iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR'a nasıl kayıt olunur? Sağlık Bakanlığı 11.317 sürekli işçi alımı başvurularının başlamasının ardından gözler İŞKUR kayıt ekranına çevrildi. Başvuru yapacak olan adayların, İŞKUR sistemine kayıtlı olması gerekiyor. İŞKUR kayıt işlemleri adım adım ahaber.com.tr'de... Peki, İŞKUR'a nasıl kayıt olunur? esube.iskur.gov.tr ile İŞKUR iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR KAYIT EKRANI | İŞKUR’a nasıl kayıt olunur? esube.iskur.gov.tr ile İŞKUR iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

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İŞKUR KAYIT EKRANI | İŞKUR’a nasıl kayıt olunur? esube.iskur.gov.tr ile İŞKUR iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

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İŞKUR KAYIT EKRANI | İŞKUR’a nasıl kayıt olunur? esube.iskur.gov.tr ile İŞKUR iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

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İŞKUR KAYIT EKRANI | İŞKUR’a nasıl kayıt olunur? esube.iskur.gov.tr ile İŞKUR iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek.