Müge Anlı’da araştırılan Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Katili cinayetten sonra bakın ne yapmış

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Erdal Sakız'dan acı haber geldi. Sakarya'nın Karasu ilçesinden kaybolan Erdal Sakız'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Evli ve üç çocuk babası Sakız'ın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı E.K.'nin o tarihte yaptığı paylaşım ise ağızları açık bıraktı.

Giriş Tarihi: 27.11.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 13:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL