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Müge Anlı’da araştırılan Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Katili cinayetten sonra bakın ne yapmış

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Erdal Sakız'dan acı haber geldi. Sakarya'nın Karasu ilçesinden kaybolan Erdal Sakız'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Evli ve üç çocuk babası Sakız'ın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı E.K.'nin o tarihte yaptığı paylaşım ise ağızları açık bıraktı.

Giriş Tarihi: 27.11.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 13:26
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Müge Anlı’da araştırılan Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Katili cinayetten sonra bakın ne yapmış

Kan donduran olay 9 Kasım'da Sakarya'da yaşandı… Erdal Sakız, otomobiliyle evinden ayrıldı.

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Müge Anlı’da araştırılan Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Katili cinayetten sonra bakın ne yapmış

Erdal Sakız'dan bir süre haber alamayan ailesi ise Müge Anlı'ya katıldı.

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Müge Anlı’da araştırılan Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Katili cinayetten sonra bakın ne yapmış

Erdal Sakız'ın bulunması için yardım çağrısı yaptı. Çalışmalar neticesinde 19 Kasım Cumartesi günü Sakız'ın cansız bedenine Çam Dağı mevkiindeki ormanlık alanda aracının içerisinde ulaşıldı.

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Müge Anlı’da araştırılan Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Katili cinayetten sonra bakın ne yapmış

Yapılan incelemelerde Sakız'ın göğüs ve baş kısmında mermi olduğu tespit edildi.

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Müge Anlı’da araştırılan Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Katili cinayetten sonra bakın ne yapmış

Konuyla ilgili soruşturmayı derinleştiren Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektiflerinin çalışmaları neticesinde elde edilen delil ve alınan ifadelerle birlikte gözaltına alınan cinayet şüphelileri, E.K., eşi L.K. ve 16 yaşındaki çocukları S.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.