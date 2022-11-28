A HABER İŞKENCE EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİ! İşte Minik Firdevs'in vahşeti yaşadığı o ev! Sağlık durumu nasıl? Babası anlattı

Türkiye Gaziantep'ten gelen dehşete düşüren haberle sarsıldı. 5 yaşındaki kız çocuğu annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkenceye maruz kaldı. A Haber muhabiri Esra Keskin minik Firdevs'in işkenceye maruz kaldığı evinden son gelişmeleri aktardı. Firdevs’in babası Cihan Yıldız, “Ben götürdüm hastaneye. İlk doğduğu günden beri var şiddet. 1 değil 2 değil. Kız çocuğunu sevmiyor erkek çocuklarını seviyor. Ağzı var dili yok. Gözünün içine bakıyor yemek vermeni bekliyor. ” ifadelerini kullandı. Minik Firdevs'in sağlık durumu ile ilgili son durumu anlattı.

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