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A HABER İŞKENCE EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİ! İşte Minik Firdevs'in vahşeti yaşadığı o ev! Sağlık durumu nasıl? Babası anlattı

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 14:30
Türkiye Gaziantep'ten gelen dehşete düşüren haberle sarsıldı. 5 yaşındaki kız çocuğu annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkenceye maruz kaldı. A Haber muhabiri Esra Keskin minik Firdevs'in işkenceye maruz kaldığı evinden son gelişmeleri aktardı. Firdevs’in babası Cihan Yıldız, “Ben götürdüm hastaneye. İlk doğduğu günden beri var şiddet. 1 değil 2 değil. Kız çocuğunu sevmiyor erkek çocuklarını seviyor. Ağzı var dili yok. Gözünün içine bakıyor yemek vermeni bekliyor. ” ifadelerini kullandı. Minik Firdevs'in sağlık durumu ile ilgili son durumu anlattı.
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