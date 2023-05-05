Koç, İkizler, Balık 5 Mayıs'tan sonra... AY TUTULMASI 5 burcu para ve zenginliğe boğacak! Her şey tepetaklak olacak!

Ay tutulmasının burçları nasıl etkileyeceği merak ediliyor. 4 saat 18 dakika sürecek olan ay tutulması akrep burcunda gerçekleşecek. 2023 ay tutulması astrolojide çok önemli bir nokta olacak. Çünkü ay zihin, zihniyet ve duyguların göstergesidir. Burçların üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olurken 5 burca ise para yağacak. Koç, İkizler, Balık 5 Mayıs'tan sonra...