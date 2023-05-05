Mayıs'ta 22 kent için her şey değişecek: 11 derece birden... Yıllar sonra ilk kez! Meteoroloji raporu çıkardı!

Mayıs ayının ilk günlerinde kendini hissettirmeye başlayan sıcak havalar yeniden tersine dönmeye hazırlanıyor. Yıllar sonra ilk kez görülecek. Mayıs'ta İstanbul ve İzmir dahil 22 kent için her şey değişecek. Gündüz ve akşam sıcaklık farkları 11 dereceye kadar ulaşırken ülkenin batı kesiminde 5 doğu kesiminde ise 3 ila 4 derece arasında oynamalar yaşanacak. Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Peki bugün hava nasıl olacak?