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Mayıs'ta 22 kent için her şey değişecek: 11 derece birden... Yıllar sonra ilk kez! Meteoroloji raporu çıkardı!

Mayıs ayının ilk günlerinde kendini hissettirmeye başlayan sıcak havalar yeniden tersine dönmeye hazırlanıyor. Yıllar sonra ilk kez görülecek. Mayıs'ta İstanbul ve İzmir dahil 22 kent için her şey değişecek. Gündüz ve akşam sıcaklık farkları 11 dereceye kadar ulaşırken ülkenin batı kesiminde 5 doğu kesiminde ise 3 ila 4 derece arasında oynamalar yaşanacak. Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Peki bugün hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:03
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Mayıs’ta 22 kent için her şey değişecek: 11 derece birden... Yıllar sonra ilk kez! Meteoroloji raporu çıkardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Mayıs ayına gelmemize rağmen hala sıcaklıkların tam olarak mevsim normallerine ulaşmaması vatandaşları endişelendirirken hava durumu raporlarını her gün takip ediyorlar. Meteoroloji İstanbul ve İzmir dahil 22 kent için uyarıda bulundu. İşte 5 günlük 81 il hava durumu raporu...

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Mayıs’ta 22 kent için her şey değişecek: 11 derece birden... Yıllar sonra ilk kez! Meteoroloji raporu çıkardı!

BATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Sıcaklıkların batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

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Mayıs’ta 22 kent için her şey değişecek: 11 derece birden... Yıllar sonra ilk kez! Meteoroloji raporu çıkardı!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğu, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Mayıs’ta 22 kent için her şey değişecek: 11 derece birden... Yıllar sonra ilk kez! Meteoroloji raporu çıkardı!


İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

İstanbul'da beklenen kuvvetli Sağanak yağış gece saatlerinden bu yana etkisini gösteriyor.

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Mayıs’ta 22 kent için her şey değişecek: 11 derece birden... Yıllar sonra ilk kez! Meteoroloji raporu çıkardı!

22 KENTE SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul ve İzmir dahil 22 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.