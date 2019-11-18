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2020 sınav ücretleri ne kadar olacak? İşte YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS başvuru ücreti 2020!

ÖSYM 2020 sınav takviminin ilan edilmesiyle birlikte eğitim gündemi hareketlendi. Farklı kategorilerde sınavlara girecek olan milyonlarca kişi, sınav tarihleri ve başvuru tarihleri kadar, sınav ücretlerini de merak ediyor. Özellikle YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS'ye katılacak adaylar sınav başvuru ücretlerini merakla araştırıyor. 2019 yılında birçok sınav ücreti ÖSYM'nin talebiyle artmıştı. Yeni yılda ÖSYM'nin sınav ücretlerine zam yapması beklenmiyor. Peki, 2020 sınav ücretleri ne kadar olacak? İşte YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS başvuru ücreti 2020!

Giriş Tarihi: 18.11.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 12:46
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2020 sınav ücretleri ne kadar olacak? İşte YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS başvuru ücreti 2020!

DGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl yüz binlerce kişi ön lisans eğitimini DGS ile lisansa tamamlıyor. DGS, en çok katılım olan sınavlar arasında önemli bir yere sahip. 2020 yılında DGS'ye katılma hedefi olanlar tarihleri araştırıyor. İşte 2020 DGS sınav tarihleri...

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2020 sınav ücretleri ne kadar olacak? İşte YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS başvuru ücreti 2020!

2020 sınav ücretleri merakla araştırışıyor. ÖSYM'nin resmi sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden açıklanan sınav takvimi ile birlikte araştırmalar hız kazandı. Binlerce kişi 2020 sınav tarihleri, başvuru günleri gibi aramaları da gerçekleştiriyor. Peki, 2020 sınav ücretleri ne kadar olacak? YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS başvuru ücreti 2020 ne kadar? İşte YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS başvuru ücreti 2020!

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2020 sınav ücretleri ne kadar olacak? İşte YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS başvuru ücreti 2020!

DGS 2020 5 Temmuz 2020 Pazar günü belirlenen oturum salonlarında gerçekleşecek. Adaylar başvuruları en geç ne zamana kadar yapmaları gerektiğini de merak ediyor.

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2020 sınav ücretleri ne kadar olacak? İşte YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS başvuru ücreti 2020!

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2020 başvuruları için adaylara 8 günlük bir başvuru süresi tanınacak. Adaylar başvurularını 13 Mayıs ile 21 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sayfasından gerçekleştirecek. ÖSYM, DGS sonuçlarını 29 Temmuz'da açıklayacak.

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2020 sınav ücretleri ne kadar olacak? İşte YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS başvuru ücreti 2020!

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Dikey Geçiş Sınavı 2019 başvurularında sınav ücreti olarak 120 TL belirlendi. 2020 yılı için henüz bir artış haberi gelmedi. DGS başvuru ücretlerinin bu yıl da 120 TL olması bekleniyor.