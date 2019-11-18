2020 sınav ücretleri ne kadar olacak? İşte YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS başvuru ücreti 2020!

ÖSYM 2020 sınav takviminin ilan edilmesiyle birlikte eğitim gündemi hareketlendi. Farklı kategorilerde sınavlara girecek olan milyonlarca kişi, sınav tarihleri ve başvuru tarihleri kadar, sınav ücretlerini de merak ediyor. Özellikle YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS'ye katılacak adaylar sınav başvuru ücretlerini merakla araştırıyor. 2019 yılında birçok sınav ücreti ÖSYM'nin talebiyle artmıştı. Yeni yılda ÖSYM'nin sınav ücretlerine zam yapması beklenmiyor. Peki, 2020 sınav ücretleri ne kadar olacak? İşte YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS başvuru ücreti 2020!

Giriş Tarihi: 18.11.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 12:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





