İstanbul sokaklarında ‘hayati’ tehlike

METRUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYOR

Yıkılma tehlikesi olan binaların önünden geçerken tedirgin olduğunu, fakat kaldırımı kapatan bariyerlerin yeterli güvenliği sağlamadığını ifade eden Seda Turgay, "Beni tedirgin ediyor. Çünkü bina önünü kapattıklarında kaldırımı da kapatmış oluyorlar. Trafiğe açık bir alanda bu durum yaşandığında mecburen kaldırımdan çıkıyorsun, bu sefer arabalar ile yüz yüze geliyorsun. Her türlü tehlikedesin yani. Ben küçükken haberlerde inşaatın önünden geçerken bir kızın kafasına cam parçası düşmesiyle hayatını kaybetmesini görmüştüm. O beni çok etkilemişti. O yüzden önü kapatılmayan binaların önünden geçerken yine tedirgin oluyorum. Yine yola çıkıp yürüyorum" dedi.