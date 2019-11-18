İstanbul sokaklarında ‘hayati’ tehlike

ÇATLAMIŞ BETON DİREKLER HER AN BİR FACİAYA YOL AÇABİLİR
Bir başka tehlike ise sokakta kaldırımın ortasında bulunan, uzun süreden bu yana kullanılmayan çatlak beton direkler. Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Gültekin Sokak'ta kaldırımın ortasına yıllar önce dikilen beton direklerinin birkaç metre uzağına metal direkler dikildi. İşlevsiz kalan beton direklerin kaldırılması adeta unutuldu. Kullanılmayan beton direkteki kablolar da bazı kişiler tarafından çekilerek çalındı. Bu sokakta oturanlar veya bu sokağı kullananlar, sosyal medyada yer yer dikey çatlayan beton direklerinin tehlike yarattığını dile getirirken, bu bölgede oturanlar da aynı direklerden yakındı. Gültekin Sokak'ta iş yeri bulunan Cengiz Bileç, kullanılmayan ancak yıllardan bu yana kaldırılmayan beton direklerinin ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Bileç, 1999 Gölcük Depremi'nde de burada bulunan beton direkte boylamasına uzanan çatlaklıkları gösterirken, "Avcılar'da minare bile devrilirken, yıllardan bu yana kullanılmadan duran, çatlayan bu direkler ciddi tehdit oluşturuyor. En kısa sürede kaldırılması gerek" dedi.