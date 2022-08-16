İzmir’de genç kızın sır ölümü! İş görüşmesine gitti ormanda yaralı halde bulundu | Aslıhan'ın son görüntüsü ortaya çıktı

İzmir’de iş başvurusunda bulunmak üzere evden ayrılan 18 yaşındaki genç kız, ormanlık alanda ağır yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Aslıhan Sinem Çiçek kurtarılamadı. Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar Çiçek, kızının kanında yüksek miktarda uyuşturucu tespit edildiğini söyledi. Kızının otoyol kenarında tacize uğradığını da iddia eden Çiçek , "Suçluların bulunması için devletimizden destek istiyoruz. Adalet istiyoruz” dedi.