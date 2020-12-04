Sabah çiftliğe gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar! Zarar çok büyük

Çiftliğin TARSİM tarafından sigortalı olduğunu anlatan Sarıcık, "Bilirkişi geldi. Teknik heyet de kontrollerini yapacak. Yaklaşık 200 bin lira olan zararın sigortayla karşılanmasını bekliyoruz. Çok üzücü bir durum. Biz de birlik olarak üretici ailenin yanındayız. Bu üzücü olayı inşallah en az zararla atlatırız" dedi.

