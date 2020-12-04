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102 yaşında koronavirüsü iki kez yendi! 1 asır önce de İspanyol gribini atlattığı ortaya çıktı
ABD'de 102 yaşındaki kadın mart ayından bu yana koronavirüsü tam 2 kez yenmeyi başardı. Yaşlı kadının 1 asır önce de 50 milyon kişinin ölümüne neden olan İspanyol gribini de atlattığı ortaya çıktı.
ABD'de 102 yaşındaki kadın mart ayından bu yana koronavirüsü tam 2 kez yenmeyi başardı. Yaşlı kadının 1 asır önce de 50 milyon kişinin ölümüne neden olan İspanyol gribini de atlattığı ortaya çıktı.