Yeni Mac Pro Türkiye fiyatı ile dudak uçuklattı! Daire parasına bilgisayar... Mac Pro kaç para, özellikleri neler?

Yeni Mac Pro kısa süre önce Apple tarafından tanıtılmış, satışa çıkarılmıştı. Yeni Mac Pro'nun Türkiye satışları da başladı. Apple, birçok ürününde olduğu gibi yine yüksek fiyat politikası ile dikkat çekti. Rendeye benzeyen yeni Mac Pro'nun Türkiye fiyatı 43 bin TL'den başlıyor, 420 bin TL'ya kadar ulaşıyor. Mac Pro'nun parçaları da bir hayli pahalı. Yeni Mac Pro ile Apple dünyanın en pahalı bilgisayarını da satışa sunmuş oldu. Peki, yeni Mac Pro'nun özellikleri neler? Aksesuar fiyatları ne kadar? İşte Apple Mac Pro'nun Türkiye fiyatı ve özellikleri...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 15:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





