11 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Yeni Mac Pro Türkiye fiyatı ile dudak uçuklattı! Daire parasına bilgisayar... Mac Pro kaç para, özellikleri neler?

Yeni Mac Pro kısa süre önce Apple tarafından tanıtılmış, satışa çıkarılmıştı. Yeni Mac Pro'nun Türkiye satışları da başladı. Apple, birçok ürününde olduğu gibi yine yüksek fiyat politikası ile dikkat çekti. Rendeye benzeyen yeni Mac Pro'nun Türkiye fiyatı 43 bin TL'den başlıyor, 420 bin TL'ya kadar ulaşıyor. Mac Pro'nun parçaları da bir hayli pahalı. Yeni Mac Pro ile Apple dünyanın en pahalı bilgisayarını da satışa sunmuş oldu. Peki, yeni Mac Pro'nun özellikleri neler? Aksesuar fiyatları ne kadar? İşte Apple Mac Pro'nun Türkiye fiyatı ve özellikleri...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 15:22
  • 1
  • 20
Yeni Mac Pro Türkiye fiyatı ile dudak uçuklattı! Daire parasına bilgisayar... Mac Pro kaç para, özellikleri neler?

Apple, geçtiğimiz dönemlerde tanıttığı, dün itibarıyla da Türkiye'de satışa sunduğu Mac Pro için yeni donanım parçaları ve aksesuarlar yayınladı. Apple'ın çevrimiçi mağazasında bulunan ürünler, ciddi anlamda cep yakacak gibi görünüyor. Apple'ın yeni Mac Pro'sunu almak isteyenler ikinci el bir araba parasından, ortalama bir daire parasına kadar ücreti cebinden çıkarması gerekecek. Dünyanın en pahalı bilgisayarı olan Mac Pro ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte yeni Mack Pro...

  • 2
  • 20
Yeni Mac Pro Türkiye fiyatı ile dudak uçuklattı! Daire parasına bilgisayar... Mac Pro kaç para, özellikleri neler?

YENİ MAC PRO RENDEYE BENZİYOR

Apple'ın yeni gözdesi ilk bakışta bir rendeyi andırıyor. Klasik Mac Pro'nun ekranına benzeyen tasarım devam ederken, kasa yapısı uzaktan rendeyi andırıyor.

  • 3
  • 20
Yeni Mac Pro Türkiye fiyatı ile dudak uçuklattı! Daire parasına bilgisayar... Mac Pro kaç para, özellikleri neler?

YENİ MAC PRO NE KADAR?

Yeni Mac Pro Türkiye'de dün itibarıyla satılmaya başlandı. Fiyatlar adeta cep yakarken, en ucuz fiyat 42 bin 999 TL oldu. Apple'ın yeni Mac Pro'sunun en üst ve donanımlı olanı ise tam 420 bin TL. Peki, bu iki model arasında ne fark var?

  • 4
  • 20
Yeni Mac Pro Türkiye fiyatı ile dudak uçuklattı! Daire parasına bilgisayar... Mac Pro kaç para, özellikleri neler?

YENİ MAC PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

42 bin 999 TL fiyat etiketine sahi olan model; 3.5 GHz frekansına sahip, 8 çekirdekli Xeon bir işlemciye sahip. Dört adet 8 GB DDR4 ECC bellekten, 8 GB GDDR5 bellek taşıyan Radeon Pro 580X'ten ve 256 GB SSD'den güç alıyor.

  • 5
  • 20
Yeni Mac Pro Türkiye fiyatı ile dudak uçuklattı! Daire parasına bilgisayar... Mac Pro kaç para, özellikleri neler?

420 bin lira olan model ise bu teknik özellikleri katlayacak bir yapıya sahip. 2.5 GHz 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemciden güç alan model, on iki adet 128 GB DDR4 ECC bellek kapasitesine sahip. Yani toplamda 1.5 TB RAM ile geliyor.