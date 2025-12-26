Şarkıcı Güllü nasıl düştü? Bilirkişi raporunda kritik detay...

26 Aralık 2025, Cuma
ahaber.com.tr
Giriş: 26.12.2025 09:09 Güncelleme: 26.12.2025 11:55
Arabesk müziğin efsane sesi Güllü’nün evinin camından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, bilirkişi heyeti raporunu tamamladı. GÜNAYDIN’ın ulaştığı raporda yer alan tespitler, olayın seyrine dair şüpheleri artıran nitelikte.

"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay sırasında evde bulunan Sultan Ulu, emniyetteki ifadesinde Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini öne sürdü. Ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti, Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırladığı raporu tamamlayarak soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Rapora GÜNAYDIN ulaştı.

ANNESİNİ UYARMADI

Güllü'nün güvenlik önlemleri aldığı vurgulanarak, intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı.

DÜŞMESİ İÇİN DIŞ KUVVET UYGULANDI

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği tespit edildi.

Ayrıca annesi daha önce de düşme tehlikesi atlatan Tuğyan Ülkem'in bu durumu bilmesine rağmen Güllü'yü uyarmadığı da raporda belirtildi.

