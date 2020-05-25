WhatsApp'tan kızdıracak hata! WhatsApp sohbetlerini yedekleyenler dikkat! Güvenli ortam... WhatsApp'tan kullanıcılarını kızdıracak hata ortaya çıktı. Son dömemde birçok değişikliğe imza atan WhatsApp, bu sayede popülerliğine popülerlik kattı. Bilindiği üzere WhatsApp konuşmaları yedeklenebiliyor. Ancak WhatsApp uygulamasının bu hatası kullanıcıları çıldırtacak. İşte Android ve iOS kullanıcıların olmazsa olmazı WhatsApp'ın o hatası... Giriş Tarihi: 25.05.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 11:45
Günde milyonlarca veri akışının olduğu Whatsapp, son güncellemeleri ile popülerliğini artırdı. Hayatımızın neredeyse her alanına girmeyi başaran mesajlaşma uygulaması, kullanıcıların yaşamlarına dair kritik verileri barındırıyor. Ancak WhatsApp'ın bu hatası kullanıcıları oldukça kızdıracağa benziyor. Facebook bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp'tan sohbetlerini yedekleyenlere kötü haber! İşte detaylar...
Hürriyet'in haberine göre WhatsApp'ın sohbet kayıtlarının yedeklendiği iCloud ve Google Drive üzerinde uçtan uca güvenliği yok. Yani siz konuşma kayıtlarınızı düzenli olarak yedeklerken, aslında yedeklediğiniz kayıtlarınız pek de güvenli bir ortamda saklanmıyor.
Peki kullanıcıların bu konuda yapabileceği bir şey var mı? Maalesef, hayır. WhatsApp'ın bu yönde yeni bir güncelleme hazırlığında olduğu öğrenilirken, güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.
Diğer yandan Whatsapp'ta önemli bir değişikliğe de gidiliyor. Uygulamaya girenler bakın neyle karşılaşacak?
QR kod ile profil paylaşma desteği geldi. WhatsApp'ın iOS platformundan sonra Android platformu için de beta olarak kullanıma sunduğu QR kod özelliği, kullanıcıların profil paylaşmak için QR kodlar oluşturmasını sağlıyor.
Bu sayede kullanıcılar, kendi hesapları için oluşturacakları QR kodları arkadaşlarına gönderebilecek ya da arkadaşlarının kodlarını taratabilecekler. Özellik WhatsApp Business kullananların işine fazlasıyla yarayacak.
Ama durun, daha bitmedi!
Home Office yaygınlaştığından dolayı WhatsApp'a bilgisayarından girenlerin sayısı fazlasıyla arttı. WhatsApp ise kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak önemli bir özelliği resmen hayata geçiriyor.
Telefonlarda olduğu gibi WhatsApp Web için dark mode / koyu arayüz / siyah tema desteği de geliyor. Yani gece modunda, siyah renkte WhatsApp'ı bilgisayardan kullanmak çok yakında mümkün olacak. Ancak diğer yandan WhatsApp kullananları kötü bir haber de geldi.