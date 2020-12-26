WhatsApp kullananlar dikkat! 2021 yılında WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar belli oldu

WhatsApp kullananlar dikkat! Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte herkesin en çok kullandığı uygulama olan WhatsApp'ın 2021 yılında bazı telefonlarda çalışmayacağı belirtildi. WhatsApp'ın çalışmayacağı Anroid ve İOS işletim sistemine sahip telefonlar belli oldu. İşte 2021 yılında WhatsApp'ın çalışmayacağı o telefonlar.