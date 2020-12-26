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WhatsApp kullananlar dikkat! 2021 yılında WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar belli oldu

WhatsApp kullananlar dikkat! Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte herkesin en çok kullandığı uygulama olan WhatsApp'ın 2021 yılında bazı telefonlarda çalışmayacağı belirtildi. WhatsApp'ın çalışmayacağı Anroid ve İOS işletim sistemine sahip telefonlar belli oldu. İşte 2021 yılında WhatsApp'ın çalışmayacağı o telefonlar.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 12:25
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WhatsApp kullananlar dikkat! 2021 yılında WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar belli oldu

En çok kullanılan mesajlaşma programı WhatsApp'ın 2021 yılında çalışmayacağı Android ve IOS işletim sistemine sahip telefonlar şu şekide:

HTC Desire

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WhatsApp kullananlar dikkat! 2021 yılında WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar belli oldu

LG Optimus Black

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WhatsApp kullananlar dikkat! 2021 yılında WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar belli oldu

Motorola Droid Razr

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WhatsApp kullananlar dikkat! 2021 yılında WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar belli oldu

Samsung Galaxy S2

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WhatsApp kullananlar dikkat! 2021 yılında WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar belli oldu

iPhone 4