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Haberler Galeri Türkiye seriye bağladı: 12.7 mm Makineli Tüfek Projesi seri üretime geçti! İşte özellikleri

Türkiye seriye bağladı: 12.7 mm Makineli Tüfek Projesi seri üretime geçti! İşte özellikleri

Türkiye'nin savunma alanında dur durak bilmeyen serüveni devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nca (SSB) başlatılan ve Samsun Yurt Savunma (SYS) tarafından yürütülen platformlar için 12.7 mm Makineli Tüfek Projesi'nde kalifikasyon süreci tamamlandı ve seri üretime geçildi. Peki, PMT 12.7'nin özellikleri ne? Dakikada ne kadar atım yapabiliyor? Hangi durumlarda çalışabiliyor? İşte son dakika teknoloji haberimizin detayları…

Giriş Tarihi: 03.08.2022 18:31 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 18:31
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Türkiye seriye bağladı: 12.7 mm Makineli Tüfek Projesi seri üretime geçti! İşte özellikleri

SSB'den yapılan açıklamaya göre, PMT 12.7 mm makineli tüfeğin kalifikasyon testleri bir aydan uzun süren yoğun çalışmalar sonucunda tamamlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye seriye bağladı: 12.7 mm Makineli Tüfek Projesi seri üretime geçti! İşte özellikleri

CANİK M2 QCB Tüfeği; yaklaşık 1 milyon adet atış yapılan kalifikasyon sürecinde; yüksek basınç, hızlandırılmış yağmur, tuz sisi, düşük ve yüksek sıcaklık, buzlanma, kimyasal etkileşim gibi birçok testten başarıyla geçti.

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Türkiye seriye bağladı: 12.7 mm Makineli Tüfek Projesi seri üretime geçti! İşte özellikleri

DAHA DAYANIKLI VE YÜKSEK ÖMRE SAHİP

Gerçekleştirilen atış ve kalifikasyon testleri sonucunda; Türkiye'de daha önce kullanılmamış malzeme ve üretim yöntemleri kullanılarak namlu üretimi gerçekleştirildi, üretilen namlunun yabancı menşeli muadillerinden daha yüksek bir ömre sahip olduğu tespit edildi, daha dayanıklı ve güvenilir olduğu mukavemet atışları ile doğrulandı.

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Türkiye seriye bağladı: 12.7 mm Makineli Tüfek Projesi seri üretime geçti! İşte özellikleri

Kalifikasyon sürecinin ardından seri üretime geçildi.

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Türkiye seriye bağladı: 12.7 mm Makineli Tüfek Projesi seri üretime geçti! İşte özellikleri

Artık kara, hava ve deniz platformlarımızda kullanılan ve yurt dışından tedarik edilen 12.7x99 mm makineli tüfek yerli ve milli imkanlarla üretilecek ve güvenlik güçlerine teslim edilecek.