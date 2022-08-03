Türkiye seriye bağladı: 12.7 mm Makineli Tüfek Projesi seri üretime geçti! İşte özellikleri

DAHA DAYANIKLI VE YÜKSEK ÖMRE SAHİP

Gerçekleştirilen atış ve kalifikasyon testleri sonucunda; Türkiye'de daha önce kullanılmamış malzeme ve üretim yöntemleri kullanılarak namlu üretimi gerçekleştirildi, üretilen namlunun yabancı menşeli muadillerinden daha yüksek bir ömre sahip olduğu tespit edildi, daha dayanıklı ve güvenilir olduğu mukavemet atışları ile doğrulandı.