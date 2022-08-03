03 Ağustos 2022, Çarşamba
Türkiye seriye bağladı: 12.7 mm Makineli Tüfek Projesi seri üretime geçti! İşte özellikleri
Türkiye'nin savunma alanında dur durak bilmeyen serüveni devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nca (SSB) başlatılan ve Samsun Yurt Savunma (SYS) tarafından yürütülen platformlar için 12.7 mm Makineli Tüfek Projesi'nde kalifikasyon süreci tamamlandı ve seri üretime geçildi. Peki, PMT 12.7'nin özellikleri ne? Dakikada ne kadar atım yapabiliyor? Hangi durumlarda çalışabiliyor? İşte son dakika teknoloji haberimizin detayları…
Giriş Tarihi: 03.08.2022 18:31 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 18:31
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