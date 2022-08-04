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Haberler Galeri TikTok tehlikesi büyüyor! Canlı yayında tek tek anlattı... Uzman isimden anne ve babalara kritik uyarı

TikTok tehlikesi büyüyor! Canlı yayında tek tek anlattı... Uzman isimden anne ve babalara kritik uyarı

İstanbul Bayrampaşa'da 8 çocuk TikTok'ta viral olacak bir video çekmek istedi. Bunu da sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki bir çocuğa saldırarak yapmak istediler. Olayın ardından sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi tartışılmaya başlandı. Sosyal medyanın çocuklar üzerinde etkisi neler? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Psikolog Esra Elitaş, ailelere kritik uyarılarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.08.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 11:27
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TikTok tehlikesi büyüyor! Canlı yayında tek tek anlattı... Uzman isimden anne ve babalara kritik uyarı

Sadece sosyal medyada viral olmak için bir çocuğa cam şişeyle saldırdılar.

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TikTok tehlikesi büyüyor! Canlı yayında tek tek anlattı... Uzman isimden anne ve babalara kritik uyarı

Olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. 8 çocuk TikTok'ta viral olacak bir video çekmek istedi.

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TikTok tehlikesi büyüyor! Canlı yayında tek tek anlattı... Uzman isimden anne ve babalara kritik uyarı

Bunu da sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki bir çocuğa saldırarak yapmak istediler.

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TikTok tehlikesi büyüyor! Canlı yayında tek tek anlattı... Uzman isimden anne ve babalara kritik uyarı

Kolundan yaralanan çocuk ameliyat olurken, ailesi de saldırganlardan şikayetçi oldu.

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TikTok tehlikesi büyüyor! Canlı yayında tek tek anlattı... Uzman isimden anne ve babalara kritik uyarı

Olayın ardından sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi tartışılmaya başlandı.