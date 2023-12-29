29 Aralık 2023, Cuma
iOS cihazlarını kullananlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından uyarı: Apple'dan açıklama talep edildi
SON DAKİKA HABERLERİ | Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin iOS işletim sistemi yüklü cihazları etkileyen ciddi güvenlik açıkları tespit ettiğini belirterek, Apple'dan açıklama talep ettiklerini ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. İşte söz konusu güvenlik açığının detayları...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 17:01
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