iOS cihazlarını kullananlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından uyarı: Apple’dan açıklama talep edildi

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Uluslararası kamuoyu ile birlikte gerekli önlemlerin acil olarak alınması için hazır olduklarını vurgulayan Sayan, "Küresel siber zafiyetlere karşı ciddi yaptırımların uygulanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Dijital izleme ve siber casuslukla mücadele, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. USOM'un yaptığı siber tehdit istihbarat çalışmalarının sonuçlarına dayanarak, iOS cihaz kullanan vatandaşlarımızın aşağıdaki güvenlik önlemlerine dikkat etmelerini öneriyoruz" dedi.