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iOS cihazlarını kullananlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından uyarı: Apple'dan açıklama talep edildi

SON DAKİKA HABERLERİ | Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin iOS işletim sistemi yüklü cihazları etkileyen ciddi güvenlik açıkları tespit ettiğini belirterek, Apple'dan açıklama talep ettiklerini ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. İşte söz konusu güvenlik açığının detayları...

Giriş Tarihi: 29.12.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 17:01
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iOS cihazlarını kullananlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından uyarı: Apple’dan açıklama talep edildi

SON DAKİKA... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İOS mobil işletim sistemi yüklü cihazları kullananlara önemli uyarılarda bulundu.

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iOS cihazlarını kullananlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından uyarı: Apple’dan açıklama talep edildi

iOS KULLANANLAR DİKKAT

Sayan, kamuoyunda bahsi geçen iOS cihazlarındaki açıklara yönelik Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) bir süredir çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

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iOS cihazlarını kullananlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından uyarı: Apple’dan açıklama talep edildi

"CİHAZLARIN TAM KONTROLÜ ELE GEÇİRİLEBİLİR"

USOM uhdesinde yürütülen kapsamlı siber tehdit istihbarat çalışmaları ile iOS cihazlarını etkileyen ciddi güvenlik açıkları tespit edildiğini belirten Sayan, "Bu kritik açık cihazların tam kontrolünün ele geçirilmesini ve kullanıcı verilerinin çalınması riskini barındırıyor. Yaptığımız çalışmalar kapsamında 16 adet komuta kontrol sunucusu tespit edilip, USOM zararlı bağlantılar listesinde yayınlanarak, engelleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

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iOS cihazlarını kullananlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından uyarı: Apple’dan açıklama talep edildi

BAKANLIK APPLE'DAN İZAHAT İSTEDİ

Ayrıca tehdide yönelik SOME İletişim Platformu (SİP) aracılığıyla 2203 Siber Olaylara Müdahale Ekibimize (SOME) gerekli bilgileri aktardık. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz (BTK) konuyla ilgili Apple'dan açıklama talep etti ve aynı zamanda soruşturma başlattı" ifadelerini kullandı.

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iOS cihazlarını kullananlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından uyarı: Apple’dan açıklama talep edildi

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Uluslararası kamuoyu ile birlikte gerekli önlemlerin acil olarak alınması için hazır olduklarını vurgulayan Sayan, "Küresel siber zafiyetlere karşı ciddi yaptırımların uygulanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Dijital izleme ve siber casuslukla mücadele, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. USOM'un yaptığı siber tehdit istihbarat çalışmalarının sonuçlarına dayanarak, iOS cihaz kullanan vatandaşlarımızın aşağıdaki güvenlik önlemlerine dikkat etmelerini öneriyoruz" dedi.