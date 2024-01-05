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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı A Haber'e konuştu: Ülkemiz için yeni bir alanın kapıları açıldı

A HABER ÖZEL | Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, uzay aracı eğitimini başarıyla tamamladı. Artık Uluslarası Uzay İstasyonu'na yolculuk için gün sayıyor. 17 Ocak 2024 Çarşamba günü başlayacak uzay yolculuğu 1,5 gün sürecek. A Haber'e özel açıklamada bulunan Gezeravcı, "Ülkemiz için yeni bir alanın kapıları açılmış oldu. Bir kişi yaptıysa bunu hepimiz yapabiliriz. Bundan sonra bu yol artık herkes için açık" mesajını verdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 11:29
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı A Haber’e konuştu: Ülkemiz için yeni bir alanın kapıları açıldı

Milli Uzay Programı'nın en önemli bileşenlerinden biri olan "Türk Astronot ve Bilim Misyonu" hedefi için nefesler tutuldu.

UZAYA MACERASI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, uzay aracı eğitimini başarıyla tamamlaması sonrası gözler 17 Ocak 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 1,5 gün sürecek uzay yolculuğuna çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı A Haber’e konuştu: Ülkemiz için yeni bir alanın kapıları açıldı

UZAYA YOLCULUK NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Hava koşulları nedeniyle ertelenen uçuşun 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanıyor.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı A Haber’e konuştu: Ülkemiz için yeni bir alanın kapıları açıldı

UZAYA VARIŞ ZAMANI
1,5 gün sürecek yolculuk sonucunda mürettebatın 19 Ocak 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı A Haber’e konuştu: Ülkemiz için yeni bir alanın kapıları açıldı

GEZERAVCI, A HABER'E ÖZEL KONUŞTU
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Gezeravcı, "Şu ana kadar hak ettiğimiz ama adım atmamış olduğumuz bu alanda ilk insanlı uzay görevimizi icra etmek üzere adım atılmış olması bir vatandaş olarak beni de müthiş mutlu eden gururlandıran bir karardı. Bunun bir parçası olabilmek bu görevi yerine getirebilmek zaten apayrı bir mutluluk" dedi.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı A Haber’e konuştu: Ülkemiz için yeni bir alanın kapıları açıldı

"ÜLKEMİZ GÜÇLÜ İRADEYLE ADIM ATTI"
Türk gençliğine moral aşılayan Alper Gezeravcı, "Bizim ülkemiz bu alanda adımını güçlü bir iradeyle attı ve Bundan sonra bu yol artık herkes için açık. Bir kişi yapabilmişse bunu hepimiz yapabiliriz" şeklinde konuştu.