05 Ocak 2024, Cuma
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı A Haber'e konuştu: Ülkemiz için yeni bir alanın kapıları açıldı
A HABER ÖZEL | Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, uzay aracı eğitimini başarıyla tamamladı. Artık Uluslarası Uzay İstasyonu'na yolculuk için gün sayıyor. 17 Ocak 2024 Çarşamba günü başlayacak uzay yolculuğu 1,5 gün sürecek. A Haber'e özel açıklamada bulunan Gezeravcı, "Ülkemiz için yeni bir alanın kapıları açılmış oldu. Bir kişi yaptıysa bunu hepimiz yapabiliriz. Bundan sonra bu yol artık herkes için açık" mesajını verdi.
Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 11:29
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