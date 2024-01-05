İlk Türk astronot Alper Gezeravcı A Haber’e konuştu: Ülkemiz için yeni bir alanın kapıları açıldı

GEZERAVCI, A HABER'E ÖZEL KONUŞTU

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Gezeravcı, "Şu ana kadar hak ettiğimiz ama adım atmamış olduğumuz bu alanda ilk insanlı uzay görevimizi icra etmek üzere adım atılmış olması bir vatandaş olarak beni de müthiş mutlu eden gururlandıran bir karardı. Bunun bir parçası olabilmek bu görevi yerine getirebilmek zaten apayrı bir mutluluk" dedi.