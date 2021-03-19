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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Türkiye'nin yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de! Nasıl çalışıyor? Son dakika: Türkiye'nin yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de! Nasıl çalışıyor? Son dakika haberi... Sivil havacılık için kullanılacak Türkiye'nin ilk Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep'te hizmete girdi. Peki yerli ve milli radar nasıl çalışıyor? Hangi alanlarda kullanılıyor? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı. Giriş Tarihi: 19.03.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 13:30
Yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Gözetim Radarı (MGR) Türkiye'de ilk defa Gaziantep Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı.
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Radar binası ve radarın çalışma sistemine ilişkin detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında gözetim aracı olarak kullanılacak sistem, hem ülkenin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacak hem de dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 21 Aralık 2020'de, ülkede ilk defa yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığını bildirmişti.
İşte görüntüler...