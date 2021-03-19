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Haberler Galeri Son dakika: Türkiye'nin yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de! Nasıl çalışıyor?

Son dakika: Türkiye'nin yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de! Nasıl çalışıyor?

Son dakika haberi... Sivil havacılık için kullanılacak Türkiye'nin ilk Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep'te hizmete girdi. Peki yerli ve milli radar nasıl çalışıyor? Hangi alanlarda kullanılıyor? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 19.03.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 13:30
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Son dakika: Türkiye'nin yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de! Nasıl çalışıyor?

Yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Gözetim Radarı (MGR) Türkiye'de ilk defa Gaziantep Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı.

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Son dakika: Türkiye'nin yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de! Nasıl çalışıyor?

Radar binası ve radarın çalışma sistemine ilişkin detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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Son dakika: Türkiye'nin yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de! Nasıl çalışıyor?

1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında gözetim aracı olarak kullanılacak sistem, hem ülkenin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacak hem de dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak.

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Son dakika: Türkiye'nin yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de! Nasıl çalışıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 21 Aralık 2020'de, ülkede ilk defa yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığını bildirmişti.

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Son dakika: Türkiye'nin yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de! Nasıl çalışıyor?

İşte görüntüler...