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Haberler Galeri Uygun fiyatlı akıllı telefonlar görücüye çıktı! 2622 TL altı telefon modelleri! Huawei, Oppo, Xiaomi, Samsung...

Uygun fiyatlı akıllı telefonlar görücüye çıktı! 2622 TL altı telefon modelleri! Huawei, Oppo, Xiaomi, Samsung...

Akıllı telefon almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en uygun fiyatlı modelleri araştırıyor. Teknoloji mağazaları ve e-ticaret üzerinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için uygun fiyatlı güncel telefon modellerini sayfamızda derledik. 2622 TL altında satılan akıllı cep telefonlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. General Mobile, Samsung, Huawei, Oppo ve Xiaomi gibi birçok markanın modelleri uygun fiyata satışa sunuldu.

Giriş Tarihi: 19.03.2021 15:39
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Uygun fiyatlı akıllı telefonlar görücüye çıktı! 2622 TL altı telefon modelleri! Huawei, Oppo, Xiaomi, Samsung...

Uygun fiyatlı cep telefonları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Cep telefonunu değiştirmek isteyen ya da bir yakınına cep telefonu hediye almak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatlı modelleri araştırıyor. Bazı cihazlarda 50-100 lira arasında değişiklikler yaşanırken, bazı satış yapılan yerlerde ise fiyatlarda kampanyalar bulunabiliyor. 2622 TL altında olan ortalama aynı fiyat marka modelleri sayfamızda bir araya getirdik. İşte uygun fiyatlı telefon modelleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uygun fiyatlı akıllı telefonlar görücüye çıktı! 2622 TL altı telefon modelleri! Huawei, Oppo, Xiaomi, Samsung...

UYGUN FİYATLI TELEFON MODELLERİ

8 cep telefonu markası ve uygun fiyatlı modellerini sizler için derledik. İşte Mart ayı itibarıyla ortalama bu fiyatlarla satılan modeller:

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Uygun fiyatlı akıllı telefonlar görücüye çıktı! 2622 TL altı telefon modelleri! Huawei, Oppo, Xiaomi, Samsung...

Xiaomi Redmi Note 9S

Ortalama fiyat aralığı: 2.430 TL

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Uygun fiyatlı akıllı telefonlar görücüye çıktı! 2622 TL altı telefon modelleri! Huawei, Oppo, Xiaomi, Samsung...

TCL 10 Plus

Ortalama fiyat aralığı: 2.420 TL

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Uygun fiyatlı akıllı telefonlar görücüye çıktı! 2622 TL altı telefon modelleri! Huawei, Oppo, Xiaomi, Samsung...

Samsung Galaxy M21

Ortalama fiyat aralığı: 2.300 TL