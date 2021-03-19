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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Uygun fiyatlı akıllı telefonlar görücüye çıktı! 2622 TL altı telefon modelleri! Huawei, Oppo, Xiaomi, Samsung... Uygun fiyatlı akıllı telefonlar görücüye çıktı! 2622 TL altı telefon modelleri! Huawei, Oppo, Xiaomi, Samsung... Akıllı telefon almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en uygun fiyatlı modelleri araştırıyor. Teknoloji mağazaları ve e-ticaret üzerinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için uygun fiyatlı güncel telefon modellerini sayfamızda derledik. 2622 TL altında satılan akıllı cep telefonlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. General Mobile, Samsung, Huawei, Oppo ve Xiaomi gibi birçok markanın modelleri uygun fiyata satışa sunuldu. Giriş Tarihi: 19.03.2021 15:39
Uygun fiyatlı cep telefonları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Cep telefonunu değiştirmek isteyen ya da bir yakınına cep telefonu hediye almak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatlı modelleri araştırıyor. Bazı cihazlarda 50-100 lira arasında değişiklikler yaşanırken, bazı satış yapılan yerlerde ise fiyatlarda kampanyalar bulunabiliyor. 2622 TL altında olan ortalama aynı fiyat marka modelleri sayfamızda bir araya getirdik. İşte uygun fiyatlı telefon modelleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR UYGUN FİYATLI TELEFON MODELLERİ
8 cep telefonu markası ve uygun fiyatlı modellerini sizler için derledik. İşte Mart ayı itibarıyla ortalama bu fiyatlarla satılan modeller:
Xiaomi Redmi Note 9S
Ortalama fiyat aralığı: 2.430 TL
TCL 10 Plus
Ortalama fiyat aralığı: 2.420 TL
Samsung Galaxy M21
Ortalama fiyat aralığı: 2.300 TL