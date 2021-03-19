Uygun fiyatlı cep telefonları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Cep telefonunu değiştirmek isteyen ya da bir yakınına cep telefonu hediye almak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatlı modelleri araştırıyor. Bazı cihazlarda 50-100 lira arasında değişiklikler yaşanırken, bazı satış yapılan yerlerde ise fiyatlarda kampanyalar bulunabiliyor. 2622 TL altında olan ortalama aynı fiyat marka modelleri sayfamızda bir araya getirdik. İşte uygun fiyatlı telefon modelleri...