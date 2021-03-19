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Son dakika: Türkiye'nin yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de! Nasıl çalışıyor?

A Haber
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Giriş: 19.03.2021 12:40
Güncelleme:19.03.2021 13:30
Son dakika haberi... Sivil havacılık için kullanılacak Türkiye'nin ilk Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep'te hizmete girdi. Peki yerli ve milli radar nasıl çalışıyor? Hangi alanlarda kullanılıyor? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.
Yerli ve milli gözetim radarı A Haberde YERLİ VE MİLLİ GÖZETİM RADARI A HABER'DE
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Yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de
Yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de
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