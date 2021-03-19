Son dakika: Türkiye'nin yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de! Nasıl çalışıyor?

Son dakika haberi... Sivil havacılık için kullanılacak Türkiye'nin ilk Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep'te hizmete girdi. Peki yerli ve milli radar nasıl çalışıyor? Hangi alanlarda kullanılıyor? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.

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