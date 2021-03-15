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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanları sırlarını çözemedi! Fotoğrafta kan donduran detay Bilim insanları sırlarını çözemedi! Fotoğrafta kan donduran detay
Bilim insanlarının incelediği fotoğrafların gerçeği ortaya çıkmış olsa da bir o kadarının da sırrı çözülemedi. Tarihte çekilen bazı fotoğraf dünya basınını ayağa kaldırdı. Bilim insanlarının açıklık getiremediği o fotoğraflar.
Giriş Tarihi: 15.03.2021 14:48
İşte dünyanın açıklanamayan birbirinden ilginç fotoğrafları...
"Söylenene göre sağdaki pencerenin önünde bir kız ölmüş. Pencerenin sağ alt köşesine bakın. Ayrıca, bu pencerenin bu kızı içeren başka fotoğrafları var. Hiçbirinde kız aynı noktada durmuyor. Yani evdeki herhangi bir eşya değil."
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Bu fotoğraf St. Augustine, Florida'da eski bir hapishanede çekildi. Kameramı bir anda bir sürü fotoğraf çekmesi için ayarlamıştım ve sağ alt köşedeki figür bunlardan yalnızca birine yakalandı."
"Queens, New York'taki büyüdüğüm evde halıyı kaldırmıştım. Odayı düzenledikten sonra parkenin üzerinde insan şeklini andıran siyah bir leke fark ettim. Neredeyse bir vücudu o kadar uzun süre bırakmışsın ki yerde leke olmuş gibiydi. Ben de bu fotoğrafı çekmeye karar verdim. Kalitesi yüzünden özür dilerim, 2008 yılında Blackberry ile çekilmişti. Fotoğraftaki açıklanamayan kısım leke değil, gördüğünüz beyaz madde."
"Bu fotoğraf 1943 yılında Kaposfüred, Macaristan'da çekildi. Öndeki annem, fotoğrafı babam çekmiş. Arkadaki kızın ne yaptığını kimse bilmiyor, ancak bakarsanız kolları ve yüzü yok. Bir çeşit şeytan gibi..."
"Bu fotoğraf eskiden çalıştığım, artık terk edilmiş hastanede çekildi."