Samsung'dan iPhone özelliği! Samsung Quick Share hazırlanıyor... Samsung Quick Share özelliği nedir?

Dünyanın en önemli teknoloji devlerinden olan Samsung, S20, S20 plus ve S20 Ultra modellerini tanıtmak için gün sayıyor. Şubat ayında yapılacak tanıtım öncesi fiyat bilgisi ve özellikler internete sızdı. Samsung tanıtım öncesi sızan bilgiler sonrası büyük şok yaşadı. Ancak Samsung'da şu sıralar hummalı bir çalışma var. Apple ile adeta çarpışan Samsung, rakibinden bir özelliği transfer etmek için çalışmalarını gizliden gizliye sürdürüyor. iPhone kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran AirDrop özelliğinin Samsung telefonlara da gelmesi gündemde. Android telefonlarda çok sık görülmeyen özellik için tüm çalışmalar yapıldı. Samsung Quick Share adı ile telefonlara yüklenmesi beklenen özellik Android kullanıcılarını mutlu etti. Peki, Samsung Quick Share nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 13:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





