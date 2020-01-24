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Samsung'dan iPhone özelliği! Samsung Quick Share hazırlanıyor... Samsung Quick Share özelliği nedir?

Dünyanın en önemli teknoloji devlerinden olan Samsung, S20, S20 plus ve S20 Ultra modellerini tanıtmak için gün sayıyor. Şubat ayında yapılacak tanıtım öncesi fiyat bilgisi ve özellikler internete sızdı. Samsung tanıtım öncesi sızan bilgiler sonrası büyük şok yaşadı. Ancak Samsung'da şu sıralar hummalı bir çalışma var. Apple ile adeta çarpışan Samsung, rakibinden bir özelliği transfer etmek için çalışmalarını gizliden gizliye sürdürüyor. iPhone kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran AirDrop özelliğinin Samsung telefonlara da gelmesi gündemde. Android telefonlarda çok sık görülmeyen özellik için tüm çalışmalar yapıldı. Samsung Quick Share adı ile telefonlara yüklenmesi beklenen özellik Android kullanıcılarını mutlu etti. Peki, Samsung Quick Share nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 13:55
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Samsung'dan iPhone özelliği! Samsung Quick Share hazırlanıyor... Samsung Quick Share özelliği nedir?

Samsung ile Apple arasındaki teknoloji savaşı sürüyor. İki dev teknoloji şirketi birbirinden faydalanarak yeni modeller geliştirmeye devam ediyor. Son hamle Samsung'dan geldi. Samsung, Apple'ın telefon modelleri iPhone için geliştirdiği AirDrop'u kendi telefonlarında kullanma kararı aldı. Yapılan çalışmalarda, Samsung Quick Share isimli özellik geliştirildi. Yeni telefonlara yüklenmesi muhtemel özellik Android kullanıcılarını sevindirdi. Peki, AirDrop nedir? Samsung Quick Share özelliği nedir? İşte haberin detayları...

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Samsung'dan iPhone özelliği! Samsung Quick Share hazırlanıyor... Samsung Quick Share özelliği nedir?

SAMSUNG QUİCK SHARE GELİYOR

XDA Developers'a göre söz konusu bu özellik yıllardır iPhone kullanıcılarının hayatını kurtarmış bir özellik olarak karşımıza AirDrop çıkıyor.

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Samsung'dan iPhone özelliği! Samsung Quick Share hazırlanıyor... Samsung Quick Share özelliği nedir?

Bildiğiniz gibi Android cihazlarda söz konusu özellik bulunmuyor. Bazı akıllı telefonlarda yer alıyor olsa da Samsung cihazlarda böyle karşılıklı paylaşım yapmanızı sağlayacak bir özellik bulunmuyor.

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Samsung'dan iPhone özelliği! Samsung Quick Share hazırlanıyor... Samsung Quick Share özelliği nedir?

SAMSUNG KULLANICILARINA BÜYÜK KOLAYLIK

Bahsedilen özellik Samsung Quick Share özelliği kullanıcıların birbirleri arasında fotoğraf video ve belge paylaşmasını kolay hale getirecek gibi duruyor.

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Samsung'dan iPhone özelliği! Samsung Quick Share hazırlanıyor... Samsung Quick Share özelliği nedir?

Ancak bunun 1 GB dosya boyutuna sabitleneceği söyleniyor. Yani atacağınız dosyaların boyutu da bu özellikte önemli hale geliyor.