10 saniyede 6 adet bomba! Jandarmaya teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesinde toplamda bin adetlik 40 mm Tamburalı Bombaatar Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilecekti. 500 adetlik ilk partisi 29 Mart'ta teslim edilen bombaatarların ikinci partisi de bugün gönderildi. Bu çerçevede Jandarma'ya bin adetlik bombaatar teslimatı tamamlanmış oldu.

Giriş Tarihi: 13.05.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 14:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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