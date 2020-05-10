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Haberler Galeri PUBG Mobile Miramar haritası yenilendi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. sezon bitiş tarihi belli mi?

PUBG Mobile Miramar haritası yenilendi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. sezon bitiş tarihi belli mi?

PUBG Mobile Miramar haritasına güncelleme geldi. Cep telefonlarında oynanabilen son dönemin en popüler oyunlarından olan PUBG'nin 13. yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Yeni sezon merakla beklenirken, oyunun en popüler mekanlarından olan Miramar haritasına güncelleme geldi. Peki, PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? PUBG Mobile 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? Miramar haritası otomat makineleri nerede? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 14:56
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PUBG Mobile Miramar haritası yenilendi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. sezon bitiş tarihi belli mi?

PUBG Mobile 13. sezon ne zaman başlayacak? Son zamanların en çok ilgi gören oyunları arasında yer alan PUBG Mobile'ın 12. sezonunun bitmesine kısa bir süre kala, yeni sezon tarihi araştırılmaya başlandı. Öte yandan PUBG Mobile'ın Miramar haritasında bir güncelleme yapıldı. Peki, PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? PUBG Mobile 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? Miramar haritası otomat makineleri nerede? İşte detaylar...

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PUBG Mobile Miramar haritası yenilendi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. sezon bitiş tarihi belli mi?

PUBG 12. SEZON NE ZAMAN BİTİYOR?

PUBG Mobile 12. sezonunun 11 Mayıs'ta bitmesi bekleniyor.

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PUBG Mobile Miramar haritası yenilendi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. sezon bitiş tarihi belli mi?

PUBG MOBILE 13. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG Mobile 13. yeni sezonun 13 Mayıs tarihinde başlaması bekleniyor.

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PUBG Mobile Miramar haritası yenilendi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. sezon bitiş tarihi belli mi?

MİRAMAR HARİTASI GÜNCELLENDİ

PUBG Mobile'ın Miramar haritası yenilendi. Mad Miramar haritasının kuzeyine yeni bir nehir eklendi. Ayrıca haritada yeni bir tarihi kalıntı bölgesi de eklendi.

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PUBG Mobile Miramar haritası yenilendi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. sezon bitiş tarihi belli mi?

Haritanın belirli bölümlerine otomat makineleri konuldu. Bu makineler ile oyuncular enerji içeceği ve ağr kesici gibi ekipmanlara ulaşılabilecek.