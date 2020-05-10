PUBG Mobile Miramar haritası yenilendi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. sezon bitiş tarihi belli mi?

PUBG Mobile Miramar haritasına güncelleme geldi. Cep telefonlarında oynanabilen son dönemin en popüler oyunlarından olan PUBG'nin 13. yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Yeni sezon merakla beklenirken, oyunun en popüler mekanlarından olan Miramar haritasına güncelleme geldi. Peki, PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? PUBG Mobile 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? Miramar haritası otomat makineleri nerede? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 14:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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