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Polanya Türkiye'den "BORA" istiyor

Türkiye'nin savunma sanayii alanında kat ettiği yol Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Bu kapsamda Türkiye'nin milli mühimmatlarının üreticisi ROKETSAN, ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "İhracatın toplam gelirimizdeki payı yüzde 30'u geçti. Hedefimiz bunu hızla yüzde 50'ye tamamlamak. 2022 bizim için ihracat açısından beklediğimizden çok daha iyi bir yıl oldu. Aynı zamanda 2023, 2024 için de çok ciddi atılımlar ve iş birliktelikleri hayata geçiriyoruz" dedi. Diğer yandan İkinci, "Topçu sistemlerimiz 122, 230, 300 ve Khan/Bora füzemiz Polonya tarafından ilgi görüyor" dedi.

Giriş Tarihi: 06.09.2022 20:01 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 20:05
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Polanya Türkiye’den BORA istiyor

Polonya'nın Kielce kentinin ev sahipliği yaptığı, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de Türkiye "Lider Ülke" olarak yer alıyor. Türk şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara katılım sağlıyor.

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Polanya Türkiye’den BORA istiyor

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Polonya'nın, NATO müttefiki olarak Türkiye'nin dost ilişkilerinin çok hızla ilerlediği ve özellikle savunma alanındaki iş birliklerinin de büyük potansiyel içerdiği ülkelerden olduğunu söyledi.

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Polanya Türkiye’den BORA istiyor

NATO ve Avrupa ülkesi olması dolayısıyla Polonya ile iş birliğine çok önem verdiklerini dile getiren İkinci, şöyle konuştu:

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Polanya Türkiye’den BORA istiyor

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde diplomatik seviyedeki ilişkilerin yükselişine bağlı olarak savunma sanayisi konusunda da çok ciddi iş birlikteliği potansiyeli var. Bu potansiyeli reel başarılara çevirmek için gayret gösteriyoruz. Sayın Savunma Bakanımız buradaydı. Sağ olsun bizi bu konuda onlar da destekliyor. Savunma Sanayii Başkanlığımızın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Bizler de ROKETSAN olarak aslında Polonya'yı sadece bir pazar olarak değil iş birlikteliği yapılabilecek bir Avrupa ve NATO müttefiki olarak görüyoruz.

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Polanya Türkiye’den BORA istiyor

Bu kapsamda da burada savunma iş birliği anlaşması imzaladık. Bu anlaşmayla Polonya Savunma Bakanlığı ile ROKETSAN arasında bir savunma iş birliği protokolü hayata geçmiş oldu. Bundan sonraki aşamalarda çok hızlı şekilde Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkilerin artışına bağlı olarak bizler de burada ürünlerimizle yer almak gayesindeyiz. Özellikle akıllı mühimmatlarımız, SİHA'larda kullanılan akıllı mühimmatlarımız, son derece yoğun ilgi çekiyor. Topçu sistemlerimiz 122, 230, 300 ve Khan/Bora füzemiz Polonya tarafından ilgi gören ürünlerden. Bunlarla ilgili inşallah gelecekte bu fuarı da kullanarak çok güzel bir potansiyel yakalama hedefindeyiz."