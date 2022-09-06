Polanya Türkiye'den "BORA" istiyor

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde diplomatik seviyedeki ilişkilerin yükselişine bağlı olarak savunma sanayisi konusunda da çok ciddi iş birlikteliği potansiyeli var. Bu potansiyeli reel başarılara çevirmek için gayret gösteriyoruz. Sayın Savunma Bakanımız buradaydı. Sağ olsun bizi bu konuda onlar da destekliyor. Savunma Sanayii Başkanlığımızın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Bizler de ROKETSAN olarak aslında Polonya'yı sadece bir pazar olarak değil iş birlikteliği yapılabilecek bir Avrupa ve NATO müttefiki olarak görüyoruz.