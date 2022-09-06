06 Eylül 2022, Salı
Polanya Türkiye'den "BORA" istiyor
Türkiye'nin savunma sanayii alanında kat ettiği yol Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Bu kapsamda Türkiye'nin milli mühimmatlarının üreticisi ROKETSAN, ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "İhracatın toplam gelirimizdeki payı yüzde 30'u geçti. Hedefimiz bunu hızla yüzde 50'ye tamamlamak. 2022 bizim için ihracat açısından beklediğimizden çok daha iyi bir yıl oldu. Aynı zamanda 2023, 2024 için de çok ciddi atılımlar ve iş birliktelikleri hayata geçiriyoruz" dedi. Diğer yandan İkinci, "Topçu sistemlerimiz 122, 230, 300 ve Khan/Bora füzemiz Polonya tarafından ilgi görüyor" dedi.
Giriş Tarihi: 06.09.2022 20:01 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 20:05
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