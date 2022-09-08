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Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Atak T129 dünyaca ünlü War Thunder oyununda!

Dünyaca ünlü savaş oyunu War Thunder'ın son güncellemesinin ardından kullanıcılar Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Atak T129 ile tanışacak. 'En iyi teknoloji, en iyi ses, en geliştirici oyun' gibi birçok ödüle layık görülen War Thunder'ın oyuncuları artık Türk helikopteriyle savaşacak.

Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 09:22
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Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri Atak T129 dünyaca ünlü War Thunder oyununda!

Türk yapımı Atak helikopteri dünyaca ünlü savaş oyunu War Thunder'a eklendi. T129 Atak, oyunun güncel versiyonunda oyuncularla buluşacak. Oyunun resmi sitesinde TUSAŞ'ın geliştirdiği helikopterin bilgileri ayrıntılı yer aldı.

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Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri Atak T129 dünyaca ünlü War Thunder oyununda!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, dünyaca ünlü savaş oyunu 'War Thunder' envanterine eklendi.

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Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri Atak T129 dünyaca ünlü War Thunder oyununda!

Piyasaya sürülmesinin ardından birçok ödül alan oyun, savaş strateji tutkunlarına her yıl güncel ekipmanlar sunuyor. Önceki gün oyunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile oyun envanterine tanıdık bir isim de dahil oldu. T129 Atak, oyunun güncel versiyonunda oyuncularla buluşacak.

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Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri Atak T129 dünyaca ünlü War Thunder oyununda!

Moskova merkezli video oyun geliştirici stüdyosu Gaijin Entertainment tarafından geliştirilen savaş oyunu War Thunder, piyasaya sürülmesinin ardından bu alanda 'en iyi teknoloji, en iyi ses, en geliştirici oyun' gibi birçok ödüle layık görüldü.

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Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri Atak T129 dünyaca ünlü War Thunder oyununda!

War Thunder, bir araç savaş çok oyunculu video oyunu. 2011'de duyuruldu. İlk olarak Kasım 2012'de açık beta olarak yayınlandı. Ocak 2013'te ise dünya çapında piyasaya sunuldu. 2016'da resmi olarak yayınlandı. Pek çok oyun platformunda bulunuyor.