Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri Atak T129 dünyaca ünlü War Thunder oyununda!

War Thunder, bir araç savaş çok oyunculu video oyunu. 2011'de duyuruldu. İlk olarak Kasım 2012'de açık beta olarak yayınlandı. Ocak 2013'te ise dünya çapında piyasaya sunuldu. 2016'da resmi olarak yayınlandı. Pek çok oyun platformunda bulunuyor.