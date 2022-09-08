08 Eylül 2022, Perşembe
Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Atak T129 dünyaca ünlü War Thunder oyununda!
Dünyaca ünlü savaş oyunu War Thunder'ın son güncellemesinin ardından kullanıcılar Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Atak T129 ile tanışacak. 'En iyi teknoloji, en iyi ses, en geliştirici oyun' gibi birçok ödüle layık görülen War Thunder'ın oyuncuları artık Türk helikopteriyle savaşacak.
Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 09:22
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