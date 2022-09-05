TEKNOFEST’te gururlandıran tablo: Takım sayısı beş yılda 35’e katlandı

TEKNOFEST'e; 2018'de 4 bin 333 takım ile 20 bin, 2019'da 17 bin 373 takım ile 50 bin, 2020'de 20 bin 197 takım ile 100 bin, 2021'de 44 bin 912 takım ile 200 bin, 2022'de ise 154 bin takımla 600 bin yarışmacı başvuru yaptı.