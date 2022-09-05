05 Eylül 2022, Pazartesi
TEKNOFEST'te gururlandıran tablo: Takım sayısı beş yılda 35'e katlandı
TEKNOFEST Karadeniz, 81 il, 107 ülkeden katılımla tamamlandı. 4 bin 333 takım ve 20 bin başvuru ile 2018'de başlayan TEKNOFEST'in beşinci yılında, 154 bin takımla 600 bin katılımcı, 40 ayrı dalda projeleriyle yarıştı. Tüm zamanların en büyük başarısını elde eden organizasyonda, başvuran takım sayısı ilk yıla oranla 35'e katlandı.
Giriş Tarihi: 05.09.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 11:27
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