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TEKNOFEST'te gururlandıran tablo: Takım sayısı beş yılda 35'e katlandı

TEKNOFEST Karadeniz, 81 il, 107 ülkeden katılımla tamamlandı. 4 bin 333 takım ve 20 bin başvuru ile 2018'de başlayan TEKNOFEST'in beşinci yılında, 154 bin takımla 600 bin katılımcı, 40 ayrı dalda projeleriyle yarıştı. Tüm zamanların en büyük başarısını elde eden organizasyonda, başvuran takım sayısı ilk yıla oranla 35'e katlandı.

Giriş Tarihi: 05.09.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 11:27
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TEKNOFEST’te gururlandıran tablo: Takım sayısı beş yılda 35’e katlandı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla 'teknoloji geliştiren bir Türkiye' için 5 yıldır düzenlenen ve bu yıl uluslararası boyut kazanan TEKNOFEST Karadeniz; Samsun, Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da gerçekleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TEKNOFEST’te gururlandıran tablo: Takım sayısı beş yılda 35’e katlandı

4 bin 333 takım ve 20 bin başvuru ile 2018'de başlayan TEKNOFEST'e 5'inci yılında, 81 il, 107 ülkeden 154 bin takımla katılan 600 bin genç, 40 ayrı dalda projeleriyle yarıştı.

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TEKNOFEST’te gururlandıran tablo: Takım sayısı beş yılda 35’e katlandı

Tüm zamanların en büyük başarısını elde eden TEKNOFEST'e başvuran takım sayısı, ilk yıla oranla 35'e katlandı.

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TEKNOFEST’te gururlandıran tablo: Takım sayısı beş yılda 35’e katlandı

TEKNOFEST'e; 2018'de 4 bin 333 takım ile 20 bin, 2019'da 17 bin 373 takım ile 50 bin, 2020'de 20 bin 197 takım ile 100 bin, 2021'de 44 bin 912 takım ile 200 bin, 2022'de ise 154 bin takımla 600 bin yarışmacı başvuru yaptı.

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TEKNOFEST’te gururlandıran tablo: Takım sayısı beş yılda 35’e katlandı

TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında mücadele eden ve ön eleme aşamasını geçen takımlara 22 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği, dereceye giren takımlara da 7 milyon TL'nin üzerinde para ödülleri verildi.