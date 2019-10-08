Milli elektromanyetik top seri atışa geçti

YETKİLİLERİN KARŞISINA ÇIKTI

Şirket, son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, OSTİM Teknik Üniversitesi uzmanlarından oluşan geniş kapsamlı bir heyete sunum yaptı.

Mühimmat ve tapa geliştirmek için bu yılın şubat ayında başlayan çalışmalar sonunda, seçkin uzmanlardan oluşan askeri heyete fonksiyonel tapası ile çalışan mühimmatlarla başarılı gösterimler yapıldı. Bu testlerde daha yüksek güçlerde ve seri atışlar gerçekleştirildi.

Türkiye'de ilk defa geliştirilen 1 kilogramın üzerinde, 35 milimetre kalibrede, hipersonik atılabilen, fonksiyonel tapası olan ve çeşitli imha görevlerini yerine getirebilecek elektromanyetik top mühimmatının hedefte infilak eden ilk örnekleri atışlarda kullanıldı.

Gösterimde ayrıca sistemin mobil ve modüler bir sistem halinde hızlı şarj olabildiği ve art arda seri atış yapabildiği ortaya konuldu. Bu da hem mühimmat hem de yeni darbeli güç kaynağıyla yüksek kapasiteli şarj sisteminin gerçekleştirilmesiyle mümkün oldu.

1 YILDA OPERASYONEL HALE GELECEK

Elektromanyetik top, talep halinde 1 yıl içinde kara platformunda operasyonel hale getirilebilecek, yine 1 yıl içinde gemi üzerinde topun testlerine başlanabilecek.

Hipersonik mühimmatı geliştirmeye devam eden Yeteknoloji AŞ, bu konuda Türkiye'deki diğer kabiliyet ve imkanlara sahip kurumlarla iletişim halinde bulunuyor.

İstenilen büyüklükte ve özelliklerde darbeli güç kaynakları üretebilen şirketin, bu anlamda ölçek ve kapasite sorunu bulunmuyor.