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08.10.2019

ŞAHİ-209 seri atışlarla göz doldurdu! Tamamen yerli ve milli |Video

Türk savunma sanayisinin kendi bünyesindeki kaynaklarla geliştirilen elektromanyetik silah sistemi ŞAHİ-209 Blok2, sahada askeri ve sivil yetkililer tarafından tam not aldı. Seri atışlarla göz dolduran ŞAHİ-209 özellikleri ve performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Alışılmışın dışında ŞAHİ-209 Blok2 ile 10 mega jul, 50 kilometreye erişebilecek bir sistem üreten Yeteknoloji AŞ, bunu geliştirmek için yoğun bir test süreci izliyor. Sahadaki testlerin sonucunda sistemin doğrulamalarını yapan Yeteknoloji AŞ, alt sistemler ve mühimmat tasarımına yönelik geliştirmeler yapılıyor. Bu çalışmaların ardından ŞAHİ-209 Blok2'nin görevlere hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.

Sistem hakkında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir heyete mühimmat ve tapa geliştirmek maksatlı şubat ayında başlayan çalışmalar neticesinde, uzmanlardan oluşan askeri heyete fonksiyonel tapası ile çalışan mühimmatlarla başarılı gösterimler yapıldı. Yapılan testlerde, daha yüksek güce ve seriliğe sahip atışlar gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez elektromanyetik top mühimmatının hedefte infilak eden örnekleri atışlarda kullanıldı. Ayrıca, sistemin mobil ve modüler halinde hızlı şarj olabildiği ve art arda seri atış yapabildiği ortaya konulmuş oldu. Talep olması halinde sistem 1 yıl içinde kara platformunda operasyonel hale getirilirken, aynı süre içerisinde gemi üzerindeki testlere de başlanacak.

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