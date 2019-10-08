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PlayStation 5 ne zaman çıkıyor? PlayStation 5 açıklandı!
PlayStation 5 bekleyenlere müjdeli haber geldi. Oyun severlerin aylardır araştırdığı "PlayStation 5 ne zaman çıkıyor?" sorusunun cevabı netlik kazandı. Sony resmi blog sayfasında PlayStation 5'in duyurusunu gerçekleştirdi. Şirketin açıkladığına göre konsol PS5 olarak adlandırılacak. Sony, PlayStation 5'i resmen duyurdu. Çıkış tarihini de paylaştı. İşte PS5'le ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 08.10.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 17:06
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