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PlayStation 5 ne zaman çıkıyor? PlayStation 5 açıklandı!

PlayStation 5 bekleyenlere müjdeli haber geldi. Oyun severlerin aylardır araştırdığı "PlayStation 5 ne zaman çıkıyor?" sorusunun cevabı netlik kazandı. Sony resmi blog sayfasında PlayStation 5'in duyurusunu gerçekleştirdi. Şirketin açıkladığına göre konsol PS5 olarak adlandırılacak. Sony, PlayStation 5'i resmen duyurdu. Çıkış tarihini de paylaştı. İşte PS5'le ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 17:06
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PlayStation 5 ne zaman çıkıyor? PlayStation 5 açıklandı!

PlayStation 5 bekleyenlere müjdeli haber geldi. Oyun severlerin aylardır araştırdığı "PlayStation 5 ne zaman çıkıyor?" sorusunun cevabı netlik kazandı. Sony resmi blog sayfasında PlayStation 5'in duyurusunu gerçekleştirdi. Şirketin açıkladığına göre konsol PS5 olarak adlandırılacak. Sony, PlayStation 5'i resmen duyurdu. Çıkış tarihini de paylaştı. İşte PS5'le ilgili tüm detaylar...

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PlayStation 5 ne zaman çıkıyor? PlayStation 5 açıklandı!

-PS5'te daha önce raporlandığı gibi SSD disk var. Oyunlar 100 GB'lık disklerde piyasaya sürülecek.

-Oyunların bu nesildeki gibi yüklenmesi gerekecek, yükleme işi zorunlu. Ancak Sony burada bir değişikliğe imza atmış. Yapılan açıklamaya göre oyuncular oyunların yüklediği veya kaldırdığı bölümü (Single player, multiplayer gibi) üzerinde ayrıntılı kontrol sahibi olacak. Mesela bir oyunu tamamen yükledikten sonra sadece single player kısmını silip, multiplayer modu yüklü kalabilecek.

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PlayStation 5 ne zaman çıkıyor? PlayStation 5 açıklandı!

-PS5'in gözden geçirilmiş kullanıcı arayüzü, örneğin hangi multiplayer maçlar müsait vb... dahil olmak üzere bir oyunla daha fazla bilgiyi gösterecek. Birçok detayı ekrana getirecek.

-Wired editörünün belirttiğine göre PS5 gamepad'i PS4 gamepad'ine benzer görünüyor. PS5 gamepad'i USB-C bağlantı portunu kullanıyor. USB-C üzerinden şarj edilecek. Daha iyi hoparlöre ve ayrıca daha büyük kapasiteli pile sahip.

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PlayStation 5 ne zaman çıkıyor? PlayStation 5 açıklandı!

-Shadow of the Colossus ve Uncharted: The Nathan Drake Collection remake'lerinin arkasındaki Bluepoint Games, PS5 için bir oyunun yapımına başlamış durumda.

Teknoloji dünyasının yeni odak noktası olan "haptic" sistemleri, PlayStation 5'te de bulunacak. iPhone serisinde dokunmatik odaklı sistem olarak tanıdığımız "haptic touch" aslında 3D Touch'ın yerine geçmişti. Haptic sensörleri sayesinde ekrana dokunma süresi ve şiddetine göre farklı tepkiler almak mümkündü.

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PlayStation 5 ne zaman çıkıyor? PlayStation 5 açıklandı!

Haptic sistemleri, etkileşim seviyelerine göre farklı bildirimler için de kullanılabiliyor. PlayStation 5 özelinde ise bu sistemler bir yarış esnasında duvara çarptığınızda, bir futbol maşında ikili mücadeleye girdiğinizde yaşanan "titreme" deneyimini daha gerçekçi bir boyuta taşıyacak. Araba sürerken asfalt zemin ile engebeli zemin arasındaki farkı kolun verdiği tepkiyle anlamak mümkün olacak.