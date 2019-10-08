PlayStation 5 ne zaman çıkıyor? PlayStation 5 açıklandı!

-PS5'in gözden geçirilmiş kullanıcı arayüzü, örneğin hangi multiplayer maçlar müsait vb... dahil olmak üzere bir oyunla daha fazla bilgiyi gösterecek. Birçok detayı ekrana getirecek.

-Wired editörünün belirttiğine göre PS5 gamepad'i PS4 gamepad'ine benzer görünüyor. PS5 gamepad'i USB-C bağlantı portunu kullanıyor. USB-C üzerinden şarj edilecek. Daha iyi hoparlöre ve ayrıca daha büyük kapasiteli pile sahip.