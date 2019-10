PlayStation 5 ne zaman çıkıyor? PlayStation 5 açıklandı!

-Shadow of the Colossus ve Uncharted: The Nathan Drake Collection remake'lerinin arkasındaki Bluepoint Games, PS5 için bir oyunun yapımına başlamış durumda.

Teknoloji dünyasının yeni odak noktası olan "haptic" sistemleri, PlayStation 5'te de bulunacak. iPhone serisinde dokunmatik odaklı sistem olarak tanıdığımız "haptic touch" aslında 3D Touch'ın yerine geçmişti. Haptic sensörleri sayesinde ekrana dokunma süresi ve şiddetine göre farklı tepkiler almak mümkündü.