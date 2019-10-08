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Türkiye'nin Suriye'de kullanacağı yerli ve milli silahlar

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahları hazırlandı. Son yıllardaki gelişimimizden dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, Suriye'deki operasyonda kullanılmak üzere hazırlandı. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki terör operasyonunda kullanacağı yerli ve milli silahlar...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 11:34
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Türkiye'nin Suriye'de kullanacağı yerli ve milli silahlar

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahları hazırlandı. Son yıllardaki gelişimimizden dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, Suriye'deki operasyonda kullanılmak üzere hazırlandı. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki terör operasyonunda kullanacağı yerli ve milli silahlar...

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Türkiye'nin Suriye'de kullanacağı yerli ve milli silahlar

ARMA ZIRHLI MUH. ARACI - OTOKAR

Karanlıkta, siste, dumanda görüyor, ilerliyor.

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Türkiye'nin Suriye'de kullanacağı yerli ve milli silahlar

Özel ekipmanları sayesinde suda gidebildiği gibi saatte 8 kilometre hıza da çıkabiliyor.

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Türkiye'nin Suriye'de kullanacağı yerli ve milli silahlar

12 personel ve 24 ton yük taşıyor..

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Türkiye'nin Suriye'de kullanacağı yerli ve milli silahlar

KOBRA ZIRHLI ARAÇ - OTOKAR

Yüksek balistik koruma sistemine sahip.